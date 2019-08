Fernández: "Macri no me llamó estos años, no creo que me llame ahora"

Tras el contundente apoyo por parte del electorado durante las PASO, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que el actual mandatario Mauricio Macri no se comunicó con él tras la difusión de los resultados y analizó la reacción de los mercados luego de los comicios.Sobre la actitud del presidente, Fernández explicó -a la salida de una reunión que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en el Instituto Patria- que "Macri no me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora" y remarcó que el "único" oficialista que lo llamó tras la victoria fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.