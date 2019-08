"Vamos a revertir la mala elección", dijo Macri tras las PASO

Paraná Habrá una nueva visita guiada en el Cementerio Municipal

El presidente Mauricio Macri sostuvo que desde el Gobierno "continuaremos trabajando codo a codo, haciéndonos cargo de nuestra tarea", luego de las elecciones PASO celebradas ayer, y anticipó que instruyó al equipo económico "para que estudie y prepare todas las medidas necesarias para cuidar a los argentinos"."He llamado a todos los candidatos que quedaron confirmados como tales en las PASO para felicitarlos y para invitarlos a que participemos en un proceso electoral que sea constructivo para los argentinos", afirmó.Macri destacó la importancia de que esa discusión "agregue valor y que nos ayude hacia el futuro"."Yo me comprometo desde mi tarea como Presidente, que me corresponde, a garantizar toda la institucionalidad y la convivencia que corresponde", indicó.El Jefe del Estado se pronunció en esos términos durante una conferencia de prensa que ofreció esta tarde en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, junto al senador Miguel Pichetto, luego de encabezar una reunión de gabinete nacional.Macri agradeció "a los más de siete millones y medio de argentinos que ayer nos acompañaron con su voto, ratificando este camino del cambio que se inició hace más de tres años y medio y en el cual todavía tenemos mucho por recorrer"."Pero también quiero decir que toda elección es un mensaje y que nosotros lo escuchamos, y que entendemos que los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada de todo el proceso económico duro, a partir del arranque y de la herencia que recibimos, muy difícil", agregó.Dijo que "lo entendemos y estamos acá para seguir trabajando, convencidos de que tenemos todavía muchas más cosas para mostrar, para proponer, para debatir, para hacer".Por su parte, el senador Pichetto afirmó que "el Presidente está en control, está con toda la responsabilidad frente a los acontecimientos económicos", y dijo que "esto no terminó, esto ha sido una elección primaria".