Presentan en Concordia el Programa de Eficiencia Energética

El Centro de Convenciones de la ciudad de Concordia fue el lugar elegido para que se realice la presentación y la reunión informativa del Programa de Eficiencia Energética que está llevando la provincia adelante.



Allí se dieron cita referentes de entidades relacionadas a la producción, cómo así también productores, empresarios y referentes del sector.



En este sentido, el secretario de Producción , Álvaro Gabás, explicó : "Este es un trabajo interdisciplinario, entre la Secretaría de Producción de la provincia de Entre Ríos, la Secretaría de Energía, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el gobierno provincial y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), delegaciones Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay. En ese marco, buscamos lograr la eficiencia energética en el sector productivo, pero nos focalizamos en los sectores forestal industrial, arrocero y avícola", expresó.



"En este primer lanzamiento elegimos Concordia porque es un departamento con una economía regional muy fuerte, donde el sector forestal prima por sobre las otras actividad. En ese sentido, lo que el gobernador Gustavo Bordet plantea es lograr poner en práctica este programa para justamente ahorrar energía o para sustituir el uso de la energía tradicional por energías alternativas y renovables, que no solamente van a lograr proteger el medio ambiente sino también que se reducirá los costos energéticos y productivos, con lo cual hay un beneficio para el productor entrerriano", señaló Gabas.



Cabe destacar que este programa consta de dos partes. Una primera que contempla el diagnóstico que incluye un análisis técnico a través del Colegio de Ingenieros Electromecánicos y Electrónicos para que vayan a las empresas o instituciones y hagan un diagnóstico de como está su estructura energética. La segunda etapa, el CFI financia este programa para que puedan acceder a un crédito con una tasa sumamente beneficiosa e inviertan en bienes de capital, tecnologías o infraestructura.



Por último, el funcionario comentó que "siempre es bueno ver el crecimiento de estas actividades en Concordia. En esta oportunidad, se eligió esta cadena de valor, lo que no significa que a futuro no podamos ampliarla, o llevarla a las demás actividades económicas como el arándano, o el citrus, que es muy fuerte en la región", finalizó.



Estuvieron presentes también en la capital del citrus el Subsecretario de Industria, Pablo Romero; el director de Industriam, Mario Acuña, y demás funcionarios del municipio de Concordia y representantes de la Secretaría de Energía y del CFI.