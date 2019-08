Cuatro precandidatos no consiguieron el mínimo de votos para competir en octubre

Los que se quedaron afuera

De los siete precandidatos que buscaban superar el piso del 1,5% de los votos, hubo cuatro que no lo alcanzaron y no podrán participar de las elecciones de octubre, por lo cual en el cuarto oscuro de octubre habrá seis boletas con candidaturas presidenciales:-Alberto Fernández - Cristina Fernández- Mauricio Macri - Miguel Pichetto- Roberto Lavagna - Juan Urtubey- Nicolás Del Caño - Romina Del Pla- Juan Gomez - Cynthia Hotton- José Espert - Luis RosalesLa división en la izquierda volvió a jugarle en contra a, del Nuevo Más. La precandidata a presidenta figuraba en séptimo lugar, detrás del Frente Despertar y del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Anoche, Castañeira reconoció la derrota y destacó el "enorme voto castigo" contra el gobierno de Mauricio Macri, pero advirtió por un eventual gobierno de Alberto Fernández. "Alertamos que un eventual gobierno de Fernández no satisfará las expectativas de los millones de trabajadores que lo han votado", dijo., precandidato a presidente del Frente Patriota estaba en octavo lugar. "Lamento que una gran mayoría de nuestra población haya votado más de lo mismo", dijo, que compitió bajo el sello del Movimiento de Acción Vecinal, quedó muy por debajo del mínimo legal que imponen las PASO.Penúltimo en la lista -detrás del Frente Patriota y sobre el Partido Autonomista-, Albarracín volvió a quedar excluido de la carrera presidencial de cara a las generales de octubre.Albarracín, que compitió junto a Sergio Pastore como compañero de fórmula, había manifestado recientemente que coincidía con la mayoría de las políticas del gobierno del presidente Mauricio Macri.La candidatura de, del Partido Autonomista, fue la que hizo la peor elección del país.La fórmula que integró el exgobernador de Corrientes (entre 1983 y 1987) y exsenador nacional junto a Guillermo Sueldo quedó detrás del Movimiento de Acción Vecinal y último en la lista de los resultados electorales. Entre las posturas que adoptó en la elección, Romero Feris había criticado el sistema de elecciones primarias y subrayó la necesidad de avanzar en una reforma política.