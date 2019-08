En Paraná, 2.357 ciudadanos se justificaron por no ir a votar

Este domingo se realizaron las PASO Nacionales y en la ciudad de Paraná como en el departamento Paraná campaña se extendieron 2.357 certificados policiales justificando la no emisión del voto.



En los pedidos para que se certificara la imposibilidad de votar, se sintetizaron por problemas de salud; distancia; problemas económicos y por la falta de transporte urbano de pasajeros.



De esta manera, se informó que los certificados policiales, se extendieron por los siguientes motivos:



-Por encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar: 967 personas



-Por razones de salud justificadas con certificado médico: 125



-Por no coincidir los datos personales en el padrón electoral: 26



-Por no figurar en el padrón electoral: 227



-Por no poseer el documento nacional de identidad: 279



-Problemas con el Transporte Público (colectivo): 81



-Razones económicas: 652



Total certificaciones emitidas por la Policía de Paraná: 2357