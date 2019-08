El Frente de Todos ganó en Santa Fe y Juntos por el Cambio triunfó en Córdoba

En Córdoba, amplio triunfo de Macri

Con el 96,91 % de las mesas escrutadas, el binomio de precandidatos a presidente integrado por Alberto Fernández - Cristina Fernández logró el 43,63% de los votos, contra el 33,88% de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.Los santafesinos mantuvieron la tendencia de las pasadas elecciones para la Gobernación, y le dieron al precandidato Alberto Fernández y su Frente de Todos una diferencia que oscilaba los diez puntos en la carrera presidencial y renovación de una decena de bancas en la Cámara de Diputados nacional, donde mantendrían sus seis lugares.El titular del Partido Justicialista (PJ), Ricardo Olivera, resumió que ganaron "en lugares que no" esperaban, como por ejemplo "una diferencia fuerte en Rosario (donde el miércoles cerró la campaña la dupla Fernández-Fernández), algo que no ocurría para el peronismo desde hace mucho tiempo".La misma diferencia técnicamente se expresaba en la pelea por la renovación de una decena de bancas de diputados, donde el Frente de Todos logró el 42,44% contra el 33,22% de Juntos por el Cambio, que a su vez, tenía una sólida y previsible victoria en la interna de la lista encabezada por Federico Angelini (PRO) contra la de Martín Rosúa (UCR).Este año se vencen los mandatos de los opositores Marcos Cleri, Lucila De Ponti, Silvina Frana, Alejandro Grandinetti, Vanesa Massetani, Alejandro Ramos y los oficialistas Astrid Hummel, Lucas Incicco, Hugo Marcucci, José Núñez en la Cámara baja.En la proyección hacia las generales de octubre, el Frente de Todos mantendría sus seis bancas con la renovación de Cleri, Alejandra Obeid, Germán Martínez, Vanesa Massetani, Jorge Hoffman y Natalia Ocampo.Juntos por el Cambio se aseguraría las cuatro restantes con Angelini, Ximena García, José Núñez y Carolina Castets, aunque Consenso Federal peleaba por robar ese último lugar en la Cámara baja.Con poco más del 12 por ciento, tanto para la presidencial como para la diputación, el espacio encabezado por Roberto Lavagna a nivel nacional -con el apoyo del actual gobernador socialista Miguel Lifschitz- aspiraba a colocar a Enrique Estévez, representante del Frente Progresista Cívico y Social, que hace unos meses perdió la gobernación provincial.El Frente Nos, el espacio "provida" que a nivel nacional lleva a Juan José Gómez Centurión como aspirante a la Casa Rosada, agrupaba a diez de las 26 boletas de precandidatos a diputados y acumuló 3,28 por ciento, en una interna ganada por "Nos por la familia y la vida".El frente Juntos por el Cambio se impuso con amplio margen en las elecciones PASO en la categoría de diputados nacionales, el Frente de Todos quedó segundo y la boleta corta del gobernador Juan Schiaretti se ubicó en el tercer lugar.Con el 97,5% de las mesas escrutadas, la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio sacó el 41,14% de los votos; la del Frente de Todos el 23,23%; y la del oficialista Hacemos por Córdoba obtuvo el 16,75%.En la categoría presidente y vice, Mauricio Macri cosechó el 48,18%, Alberto Fernández el 30,39% y Roberto Lavagna el 7,92%.En las elecciones generales de octubre la provincia pondrá en juego nueve bancas de la Cámara baja nacional.Juntos por el Cambio fue el único espacio que tuvo competencia interna en estas PASO en la categoría de diputados y la lista "oficial", liderada por Mario Negri, dirigente de la UCR y actual coordinador del interbloque de Cambiemos, se impuso por un enorme margen y alcanzó el 95,71%.Negri es acompañado en la nómina por Soher El Sukaria, legisladora provincial del PRO; Hugo Romero (UCR); Leonor Martinez Villada (Coalición Cívica); y Luis Juez (Frente Cívico).Las otras dos listas internas, presentadas por distintos sectores de la UCR cordobesa, obtuvieron magros números: la encabezada por el dirigente Javier Fabre cosechó el 2,28% y la liderada por Miguel Nicolás un 2%.Por su parte, el Frente de Todos no tuvo internas y presentó una sola lista de diputados conformada por Eduardo Fernández (titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios Apyme), Gabriela Estévez (actual diputada), Pablo Chacón (secretario general del gremio provincial de Comercio-Agec) y Mirta Iriondo (decana de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Córdoba).En tanto, el gobernador Schiaretti, tras lograr su reelección en mayo pasado, presentó una boleta del frente Hacemos Por Córdoba sin apoyar explícitamente ninguna fórmula presidencial y sólo con lista de diputados, la cual quedó en el tercer lugar.Esa lista la integran Carlos Gutiérrez (legislador provincial), Claudia Martínez (funcionaria provincial) y Oscar González (presidente provisorio a cargo de la Unicameral provincial).Trascendió que el gobernador peronista quedó satisfecho con el casi 17% que logró su lista, y en Twitter escribió: "Los convoco para que en octubre nos acompañen y redoblemos el esfuerzo para que más cordobeses nos vuelvan a elegir con su voto".