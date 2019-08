Urribarri: "Este resultado nos posiciona con una gran ventaja para octubre"

Desde el comando de campaña del Frente de Todos en Buenos Aires, el ex gobernador Sergio Urribarri analizó los resultados de las elecciones PASO y cuestionó la falta de datos oficiales. "Los números que manejamos nos posicionan con una gran ventaja para octubre", señaló desde el local situado en el barrio porteño de Chacarita, donde estuvieron presentes el candidato a presidente Alberto Fernández; el candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y numerosos dirigentes y militantes.



"Hace meses que venimos advirtiendo que el gobierno nacional iba a hacer un manejo irregular de los datos y ahora vemos al presidente de la Nación reconociendo la derrota y mandando a los argentinos a dormir. Esta actitud completamente antidemocrática y nunca vista se explica en el resultado que conocimos hace minutos y que no sabían cómo esconder", evaluó el ex mandatario en relación al escrutinio provisorio.



"Este excelente resultado es producto de un camino recorrido durante muchos meses, que tuvo varios hitos y acciones en las que predominó la generosidad y el compromiso. Se suma ahora esta elección primaria que nos ratifica que la unidad es el camino y nos posiciona con una gran ventaja para octubre", agregó.



"En ese proceso pudimos ver que son muchas más las cosas que unos unen que las que nos separan y que lo que más importa es la felicidad del pueblo. Así construimos este gran Frente de Todos que nos permitió tener la mejor fórmula, luego de un trabajo que vamos a guardar en la memoria, que se logró a fuerza de convicción, compromiso y también de sacrificios", añadió.



Urribarri marcó que "primaron la inteligencia, la sensibilidad y la grandeza de nuestros líderes y desarrollamos una campaña llena de amor, de música, de abrazos y hasta de libros. Y planteamos propuestas concretas para reconstruir una Argentina para todos".



Más adelante, enumeró: "Recomponer jubilaciones y salarios, negociar con firmeza con el FMI, garantizar remedios y vacunas, reconstruir la industria y las economías regionales, generar empleo, construir viviendas y hacer que las tarifas se puedan pagar son ejes de nuestra plataforma".



"El pueblo expresó en las urnas la necesidad imperiosa de que vuelva a haber en la Casa Rosada un gobierno que defienda al pueblo y hay que redoblar los esfuerzos para que este resultado se amplíe en las elecciones generales", indicó el ex gobernador y, finalmente, convocó: "Tenemos que seguir llevando el mensaje de Alberto y Cristina a cada rincón del país para que todos nuestros compatriotas vean cumplido aquel sueño que vino a proponernos Néstor Kirchner en 2003: volver a tener una Argentina con todos y para todos".