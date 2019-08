Lavagna: "Somos la tercera fuerza de la República Argentina"

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, se ubicó hoy tercero en las PASO con el 8,41% y aseguró que va a continuar con su "voluntad inquebrantable de reconstruir esta brecha que tanto daño le ha hecho a la Argentina".



"Quiero agradecer a todos los argentinos porque votaron en una proporción muy elevada, y a las 3 millones de personas que no se dejaron atrapar por la falsa grieta y a los 2 millones y medio, algo así, que votaron por Consenso Federal", resaltó el dirigente opositor.



Durante una conferencia de prensa, Lavagna señaló que estos resultados son parte de "una tarea de un equipo que puso el hombro con mucha voluntad" y destacó que el frente se consolidó, "definitivamente, como la tercera fuerza de la República Argentina".



"El otro día dije que acá estábamos, eso ya era un logro, esta es la confirmación, no nuestra, sino del pueblo, de que acá seguimos", agregó.



De acuerdo con el escrutinio provisorio, con el 81,08% de las mesas contadas, la fórmula que el economista integra junto a Juan Manuel Urtubey sacó el 8,41% de los votos, lo que sería 1.249.727 de sufragios.



Esto ubicó al espacio como la tercera más elegida, por detrás del Frente de Todos y del oficialista Juntos por el Cambio, que salieron primero y segundo, respectivamente.



Por otra parte, Lavagna cuestionó la difusión del escrutinio provisorio, que estaba prevista para las 21:00, pero se conocieron casi dos horas más tarde.



Al respecto, el precandidato señaló que "de nuevo no ha habido centro de cómputos y de nuevo los datos no estuvieron cuando tenían que estar".



"Entonces, mucho de lo que nos podíamos orgullecer desde el punto de vista del país, a esta hora corre peligro porque inevitablemente surgen las dudas, trataremos de que esclarezca lo más posible", destacó, antes de que se publicaran los primeros resultados.