Lo que dijeron Casaretto, Osuna y Cora tras las PASO Nacionales

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos y titular del IAPV, Marcelo Casaretto, al manifestar su "alegría por el triunfo" obtenido en las PASO nacionales de este domingo, anteremarcó: "Nos tocó llevar adelante un proyecto del conjunto, no de candidaturas individuales"."Seguiremos gobernando, y recorriendo la provincia para tratar de convencer y persuadir a los otros entrerrianos que no nos acompañaron ahora y para agradecerles a los que acompañaron en estas recorridas", adelantó, al destacar: "Ganamos en los 17 departamentos con una proyección de 12 puntos en las elecciones, lo cual es muy potente".Al bregar por "redoblar la responsabilidad que tenemos desde el 10 de diciembre en adelante", Casaretto comentó: "Falta una instancia y en estos dos meses no habrá mucha variación del electorado, pero no obstante eso, a partir de este lunes, vamos a seguir trabajando: cada dos o tres vamos a entregar viviendas, licitaciones y firmas de contratos de obra, para mejorar en contrato la calidad de vida de los entrerrianos"."Las elecciones sirven para que el pueblo elija quien va a gobernar, pero quienes estamos gobernando tenemos que resolver problemas todos los días, y ese será el trabajo hasta el 10 de diciembre y luego, en el Congreso", resaltó.En tanto, la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos y ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna, resaltó: "Se reafirman avances que acompañarán la tarea en Paraná en cuanto a su recuperación". Y enfatizó "el valor de este resultado: las PASO permiten que transcurrido el tiempo entre las Generales se pueda profundizar un debate y compartir con el electorado el sentido de este proyecto que busca reactivar la economía, generación de igualdad, que es la tarea más noble que vamos a tener como militantes y candidatos".Por su parte, la candidata a senadora nacional por el Frente de Todos y concejal de Paraná por el FpV, Estefanía Cora, se mostró "contenta por la participación de la ciudadanía"."Que hayamos tenido un 80% de votantes cuando no tuvimos un sistema de transporte público en Paraná, habla de la responsabilidad y la necesidad de construir democracia en la ciudad y la provincia", valoró.Agradeció "a fiscales, directoras de escuela, autoridades de mesa y los entrerrianos que acompañaron al Frente de Todos para que junto a Alberto y Cristina acompañemos la gestión de Bordet en la provincia".Consultada sobre sus proyectos para el Congreso de la Nación, Cora apuntó a "la reactivación de las economías regionales porque no solo vamos a tener que trabajar en conjunto con Alberto Fernández, sino también en encontrar las mejores posibilidades para nuestros productores que vieron perdidas en sus ganancias y en la producción".