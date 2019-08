Kneeteman avizoró una "elección sensiblemente mejor a la Provincial"

En el marco del escrutinio provisorio tras las PASO Nacionales, el diputado provincial Sergio Kneeteman y jefe de Campaña de Juntos por el Cambio en Entre Ríos, ante Elonce TV avizoró una "elección sensiblemente mejor a la Provincial".



El oriundo de Larroque comentó que "en esa ciudad perdimos la elección por prácticamente un poco menos que lo que habíamos perdido en la elección provincial".



Al referir que en el bunker que diagramaron en el Salón Coliseo en Paraná, alrededor de las 20 estaban recibiendo "datos dispares", el legislador comentó: "En algunos departamentos nos está yendo bien, mucho mejor de lo que fue la elección provincial".



Y en ese sentido, estimó: "Vamos a tener una sensible mejora en la elección General de octubre".



"Está resuelta la interna de Cambiemos, vemos muy pocos votos de las otras dos listas, las que no son oficiales, y esperamos una tendencia en favor de Macri en el centro de Paraná, estimó Kneeteman.



Consultado sobre la falta de boletas durante el comicio, éste explicó: "Como en todas las elecciones, hubo irregularidades y fiscales que creyeron que la boleta de Macri debía ir sola para poder ponerla con la otra boleta".



"En algunas urnas no vino la boleta de Juntos por el Cambio, pero repusimos rápidamente con los fiscales, con lo cual, no hubo problemas fuera de lo normal", estimó.



Respecto de la cantidad de votantes, el legislador reconoció: "Esperábamos mayor afluencia en el interior, pero sabemos que la lluvia en el sur provincial fue bastante importante hasta el viernes, y por los caminos rurales se complica muchísimo para ir a votar". (Elonce)