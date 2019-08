"Dos tercios de Argentina le dijo no al gobierno", dice el Frente de Todos

Precandidatos y referentes del Frente de Todos destacaron esta tarde la "gran afluencia" de electores en las PASO de este domingo y advirtieron que "la gran mayoría de los argentinos quiere terminar con este gobierno y cambiar el rumbo del país".



En el búnker de Alberto Fernández en Chacarita el clima era de festejo y aunque no podían dar a conocer números aseguraban que hicieron una "gran elección".



Santiago Cafiero y Luana Volnovich encabezaron la primera conferencia de prensa para transmitir las primeras impresiones tras el cierre de los comicios. "Estamos felices porque ha sido una jornada muy positiva, no solo por la gran afluencia de electores que fueron a las urnas sino porque muchos lo hicieron para cambiar el rumbo de este país", dijo Cafiero.



En tanto, Volnovich afirmó: "Estamos muy conformes con la jornada de hoy. En las escuelas de todos lados vimos un clima muy optimista, la gente fue a votar con esperanza. El compromiso de los argentinos una vez más con la democracia y este proceso eleccionario es muy bueno. Evidentemente hicimos una gran elección".



Luego Cafiero agregó que "dos tercios de la Argentina le han dicho que no al gobierno" de Mauricio Macri.