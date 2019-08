Las elecciones en Oro Verde transcurren con normalidad

"Si no votamos, no rezonguemos después

El presidente de la mesa 667, de la Facultad de Agronomía de Oro Verde, comenzó a Elonce TV que la jornada electoral se desarrolla "muy tranquila, con normalidad. Se empezó a mover un poco recién tras el mediodía. Temprano hubo poco movimiento. Hasta el mediodía había votado menos de 30 %"."Tenemos que concurrir todos, es un derecho que tenemos que aprovechar, disfrutarla a la democracia", reflexionó el hombre, autoridad de mesa.Por otro lado,conoció el testimonio de una mujer que, si bien por su edad ya está exceptuada del voto, sigue concurriendo a sufragar."Es lindo, mientras pueda y me traigan, voy a venir. Siempre me gustó votar. Es un día muy importe. Si no votamos, no rezonguemos después", entendió la mujer. "A lo mejor elegimos mal, pero elegimos, es importante", dijo.