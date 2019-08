Nicolás del Caño: "No hay solo dos opciones en esta elección"

Foto 1/2 Foto 2/2

Nicolás del Caño, precandidato a presidente por el Frente de Izquierda Unidad, votó por la mañana en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. "Estamos con expectativa para el día de hoy, convocando a toda la gente que vote sabiendo que no hay solo dos opciones en esta elección, que puede ir a votar siguiendo sus convicciones", dijo. Y agregó: "Quiero agradecer especialmente a los miles de fiscales que hoy están haciendo un gran esfuerzo en todo el país. Muchos laburantes que se ha acercado a colaborar para defender el voto del Frente de Izquierda Unidad".



Con respecto al voto joven, Del Caño señaló: "Hay 140.000 jóvenes que tenían condiciones y requisitos para votar por primera vez y no lo van a poder hacer. Con Myriam Bregman hicimos una presentación en la Justicia electoral y logramos incluir a 400.000 jóvenes que no estaban en los padrones y que por primera vez van a poder ejercer su derecho a votar".