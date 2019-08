Cresto votó en Concordia apelando a "la realidad que vive la Argentina"

El reelecto Intendente de Concordia, Enrique Cresto, remarcó que en estas PASO "está en juego dos modelos de país totalmente diferentes".



Cresto emitió su voto pasadas las 8 de la mañana, en la escuela Bachillerato Humanista Moderno. En su ingreso al establecimiento, el Intendente de Concordia señaló que "transcurre un día más de la democracia, y estas PASO que tenemos en todo el país son importantes, por lo que está en juego que son dos modelos de país totalmente diferentes".



Respecto a las expectativas para esta jornada, Cresto indicó que "esperamos haya una participación masiva del pueblo argentino y que Concordia haga su aporte importante". Asimismo, expresó que "si bien hay muchísimos análisis y especulaciones, hoy es un gran plebiscito, una gran encuesta".



Sin restarle la importancia que se merecen estas Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas y Obligatorias recordó que "no hay una definición en lo que tiene que ver en cuestiones internas, por lo menos en la provincia de Entre Ríos y Concordia. No así en provincia de Buenos Aires, Catamarca, Santa Cruz, que sí se definen gobernadores, intendentes, legisladores provinciales pero creemos es importante".



Por otro lado, subrayó que "para la ciudad de Concordia hoy es un día trascendental, porque es una ciudad que no es el mismo con un modelo de país que con otro".



Sobre cuál es su visión acerca del voto de la gente para estas PASO, el Intendente de Concordia, Enrique Cresto mencionó que "cuando hay una divergencia muy importante en los medio de comunicación, donde se ha perdido la objetividad, sobre todo a nivel nacional, provincial o local, que tengan una visión tan disímil a la realidad, yo creo que entra un apotema que es del peronismo que es 'la única verdad es la realidad', y creo que la gente se va a manejar muchísimo, más allá de su formación cívica, por su responsabilidad por la realidad que vive la Argentina".