El voto de los políticos y de distintas personalidades

votó en el mediodía en la mesa 274 de la escuela Giachino de barrio El Sol."Siempre voto en la escuela de mi barrio. >Esta elección es muy importante para todos los argentinos. Cada vez que se vota uno decide sobre su futuro y en este caso particular, en un escenario tan polarizado. Es importante que la gente pueda venir a participar; le pedimos a cada vecino que venga a participar, el clima acompaña", manifestó aComo cábala, dijo, compartirá con su familia el almuerzo, degustando ñoquis. Por la tarde, "estaremos en el salón Coliseo donde vamos a aguardar los primeros resultados. Los candidatos a partir de las 19, estarán acompañándonos".Consideró que esta campaña "ha sido bastante tranquila"."Todas las elecciones son importantes, pero creo que esta, en particular, lo es porque se define el futuro del país por muchos años", apuntó.Del mismo modo ratificó su opinión en cuanto a "la necesidad de cambiar el sistema electoral. Espero que esta sea la última elección presidencial que votemos con este sistema y podamos evolucionar"., indicó que "es un voto de esperanza. Es un día democrático, vinimos con alegría, con perspectivas de otra cosa. Va a ser una gran encuesta. Invito a todos a votar, que hagan esta encuesta en donde se deciden muchas cosas. La final es en octubre pero hoy vamos a vislumbrar qué es lo que va a pasar en nuestra querida Patria de la cual todos los días nos levantamos con ganas de hacer algo para hacer los cambios"."Estamos en la lucha permanente para que realmente sea una sociedad equilibrada, que todos los ciudadanos tengamos las mismas posibilidades en todo, desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Hoy es un día de fiesta. Debería ser sin rencores, que cada uno vote con su conciencia, con la convicción que tiene, que se acuerde cómo vivía y se acuerde cómo vive", agregó.Asimismo, dijo que "estoy muy contenta de haber votado. Ahora compartiré con mi familia. Es un día lindo. Mañana lunes seguiremos en la lucha, porque a esto hay que cambiarlo. Los vecinos, sin colectivos, se movilizan como pueden"., votó en la Escuela de Comercio Nº 2. En diálogo con Elonce TV, explicó que "vinimos a cumplir con nuestro deber cívico, estamos muy contentos de que se puedan desarrollar las elecciones con normalidad"."Finalicé mi secundario en esta escuela, me gusta venir. Siempre que vengo hay poca gente votando", agregó."Llegamos el sábado, prácticamente enseguida que terminó la final. Muchos viajamos para Paraná y otros quedaron en EE.UU. Ahora estoy trabajando, compartiendo con mi familia e hijos. En breve empiezan otra vez los entrenamientos", comentó.Indicó que "ahora la gente nos reconoce un poco más en la calle y es muy agradable. Se siente su cariño".