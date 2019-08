Lo que suceda este domingo "marca una tendencia" para octubre, dijo Bordet

Tras emitir su voto, habló con Elonce TV y señaló que asistió al establecimiento a cumplir con su voto, "con muy buen ánimo por el hecho de poder elegir una vez más autoridades presidenciales. Esto ratifica el sistema democrático, refuerza las instituciones, más allá de las preferencias que cada uno tiene, es muy bueno el hecho de poder concurrir, votar y hacerlo con tranquilidad, con normalidad y poder expresarse con total libertad, es positivo".



"Por suerte acompañó el clima, es un día muy lindo en toda la provincia, si bien ha llovido y en algunos lugares se presentaba un poco dificultoso para acceder, todas las escuelas están abiertas y ha votado casi un 10 por ciento del padrón, lo cual nos augura que vamos a tener un alto porcentaje de votantes", destacó el mandatario.



En tal sentido, entendió que lo que ocurra este domingo en las urnas "marca una tendencia, es una elección donde prácticamente no hay internas en los partidos, salvo en algunos espacios y va a ir marcando una tendencia, pero cada elección es diferente pero muy probamente sea el inicio de lo que pueda ocurrir en octubre".



Finalmente, Bordet habló sobre el recuento de votos: "Ojalá que no tengamos problemas en el escrutinio que es algo que se presentaba como novedoso, no nos preocupa porque hay un sistema de fiscalización que es muy bueno y cada fiscal va a tener su planilla y dentro de las urnas están los votos que es lo que cuenta. Espero que todo salga bien como esperamos".