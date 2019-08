Bahl: "Es muy importante participar para seguir construyendo este país"

Adán Bahl votó en la escuela Belgrano de la ciudad, dialogó con Elonce TV y aseguró: "Vine a expresar el voto, eligiendo al menos de manera previa, en las PASO. Todos tenemos que concurrir a emitir nuestros votos, para seguir construyendo este país".



"Es muy importante participar, hoy todos valemos un solo voto", puso relevancia.



De la misma manera, aseguró: "Espero que todos votemos en libertad, como ya se está haciendo en la provincia. La gente se está desplazando en la provincia desde muy temprano. Lamentablemente en Paraná no tenemos el servicio de colectivos, esto nunca ha pasado, es muy lamentable".

Respecto de esta situación que vive la ciudad de Paraná, el intendente electo de Paraná destacó: "hace varios días que la ciudad no tiene transporte de colectivos. Espero que esto no limite la elección". "No tener transporte urbano es muy grave" "Es muy grave lo que sucede con los colectivos, porque estamos en un día de la democracia. Se trabaja para tener todo a disposición, los fiscales, presidentes de mesa, todos nos preparamos para celebrar un día de la democracia, por eso no tener transporte hoy es muy grave, pero lo es también no tenerlo durante la semana. Eso impacta en un mayor costo para los trabajadores, a muchos de los cuales no les alcanza para llegar a fin de mes, y se les incorpora esto", destacó a Elonce TV, Bahl.



Continuando en el mismo análisis, dijo: "Vemos que se hace el esfuerzo para tener las escuelas abiertas y hay un gran ausentismo porque los chicos no se pueden trasladar. Esto impacta en las escuelas y en toda la sociedad".



"Siempre hemos estado a disposición. Desde el gobierno de la provincia, luego de que se modificó este esquema de subsidios se hizo un compromiso y hemos cumplido a rajatabla, todos los meses como corresponde", puso relevancia.



"Exhortamos como ciudadanos de la ciudad de Paraná a que el municipio, el intendente, sus funcionarios, se pongan al frente de esto", dijo además. Elonce.com.