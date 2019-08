"Definimos el rumbo del país", dijo Kueider

Política El voto de los precandidatos a diputados y senadores por Entre Ríos

El actual Secretario de la Gobernación y precandidato a senador nacional, Edgardo Kueider votó en la ciudad de Concordia y afirmó que "es un día muy importante, tenemos una elección presidencial definimos el rumbo del país para los próximos cuatro años y es un deber cívico hoy de la población expresarse" en las urnas.En tal sentido, indicó que "las expectativas, independientemente de las encuestas, ha sido la expresión de la gente cuando uno ha recorrido la provincia, hay un fuerte deseo y necesidad que este proceso de gobierno nacional termine".Además mencionó que "en las generales siempre asiste más gente que en las PASO, que si bien son obligatorias no dejan de ser internas y en este caso, en el Frente de Todos no hay internas, solamente lo hay en el frente Cambiemos".Finalmente, Kueider afirmó que "hay preocupación por el recuento de votos, los protagonistas, más allá de los candidatos, son los fiscales de mesa a quienes hemos instruido para que presten especial atención a lo que es proceso de escrutinio y hemos puesto énfasis en los controles propios del PJ respecto a las actas de escrutinio. Hoy la provincia no procesa ningún dato oficialmente así que estaremos esperando a las 21 los resultados o avances del escrutinio".