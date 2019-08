El voto de los precandidatos a diputados y senadores por Entre Ríos

La precandidata a senadora nacional por el Frente de Todos Stefanía Cora

En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de ESTE 11 de agosto los ciudadanos se encontrarán en el cuarto oscuro con diez precandidatos a Presidente y vicepresidente. En el caso de los legisladores nacionales, los entrerrianos tendrán ocho opciones entre los precandidatos a diputados y senadores.conoció las expresiones de los precandidatos a legisladores nacionales por la provincia de Entre Ríos., emitió su voto en la mesa Escuela Belgrano. "Estoy muy contenta: celebrar la democracia, vivir la democracia, tener estos actos, es totalmente constructor de la democracia que queremos, participativa, amplia, plural".En tanto se refirió a la situación del transporte público en la ciudad de Paraná: "Me parece una profunda irresponsabilidad de la gestión actual, que en el día de hoy no se esté garantizando la prestación de este servicio". Para la precandidata "lo primero que se necesita es la voluntad de la gestión actual municipal de querer resolver este problema"., se mostró muy contento" en el marco de estas elecciones que "siempre son una fiesta de la democracia"., escuchamos lo que son las inquietudes de los entrerrianos", puso relevancia en diálogo con, respecto de su paso por toda la provincia para llevar su propuesta."Se siente el calor de la gente, algunos coinciden, otros no, pero todos votan por sus familias, por sus hijos, por su presente y por su futuro.Siempre en el voto hay una esperanza, cada uno elegirá respecto de las listas que se presentan hoy", destacó el precandidato a diputado nacional por Entre Ríos.votó una escuela de Concordia y aseguró a: "Poder tener el derecho a elegir es más que importante.". Mencionó queAdemás, puntualizó: "Es una elección nacional importante. Hemos hecho varios kilómetros recorriendo la provincia de Entre Ríos, llevando nuestra propuesta. Acá se juegan dos estilos de país totalmente diferentes"., afirmó tras votar en Gualeguaychú: "Esto es una elección nacional y tengo el honor y la responsabilidad de integrar la boleta oficial".En tal sentido, indicó que la campaña "se hizo con mucho respeto, no agredimos ni hablamos mal del adversario".Finalmente, destacó que "lo importante es que la ciudadanía pueda elegir y las mayorías definirán los candidatos" para octubre.