Cuáles son las diez fórmulas presidenciales que habrá en el cuarto oscuro

En el cuarto oscuro habrá diez boletas con precandidatos a presidente y vicepresidente. A pesar de ser una elección interna que define candidatos para la general de octubre, el dato curioso es que en ninguno de los frentes habrá competencia.Con la fórmula oficialista del presidente Mauricio Macri y el senador Miguel Pichetto, y el binomio peronista de Alberto Fernández y Cristina Fernández a la cabeza, habrá ocho frentes electorales más compitiendo en las elecciones primarias presidenciales.buscará la reelección decomo postulante a vice.competirá con el ex jefe de Gabinetees la fórmula integrada por el ex ministro de EconomíaEl economista liberalPor otra parte, elcomo postulante a vicepresidenta.El ex titular de la Aduana y veterano de Guerra de Malvinasuna militante evangélica contraria al matrimonio igualitario y la legalización del aborto.En tanto, elcompetirá con el binomio integrado por el líder de Bandera Vecinal,, uno de los cabecillas del levantamiento carapintada de 1987.competirá en soledad con la entrerrianaun docente cordobés y ex obrero metalúrgico.El gobernador de CorrientesLa boleta del espacio