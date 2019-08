Quinto día: paranaenses sin acceso al transporte público

Así fue la protesta en el interior del municipio

Video: Colectiveros protestaron en la Municipalidad de Paraná

Coche de Buses Paraná amaneció pintado

Municipio intimó a la empresa bajo la pena de caducar la concesión

Pidieron audiencia en Nación

Ánimo de los trabajadores

"Necesitamos que esté depositado el dinero en la cuenta de los trabajadores, para que se levante el paro", anunciaron desde el sindicato a"Lamentablemente, no tenemos respuestas", aseguró ael secretario general de UTA Entre Ríos, Juan Carlos Dittler, este viernes, cuando se cumplía el cuarto día de paro de los colectivos urbanos.Los choferes del transporte urbano de pasajeros, con el apoyo de sindicatos, se movilizaron este viernes desde los galpones de calle 3 de Febrero, hacia Cinco Esquinas y luego hasta la Municipalidad de Paraná.En la oportunidad, comunicó que desde la UTA se pidió al secretario de Trabajo que solicite a las empresas, el listado con lo que le corresponde percibir a los trabajadores y cuánto les fue depositado."No queremos profundizar la medida en toda la provincia pero si la patronal no paga a los compañeros, extenderemos el paro hacia el interior", advirtió, al tiempo que destacó el acompañamiento de los choferes de media y larga distancia, y los representantes de la CGT.Finalmente, Dittler reiteró las disculpas a los usuarios del servicio. "Queremos el mejor transporte para ellos, que las empresas paguen a sus trabajadores y brindar un excelente servicio", cerró.Durante la madrugada de este sábado uno de los coches de Buses Paraná perteneciente a la Empresa Mariano Moreno fue pintado en uno de sus laterales.Las inscripciones fueron motivo de un amplio repudio de parte de los choferes que llegaron a los galpones de la empresa, cumpliendo su horario, indicaEn la inscripción se hace clara alusión al conflicto económico que viven los trabajadores de la empresa con los apoderados de la misma, ya que reclaman el pago de su aguinaldo y de su salario con nueva escala salarial retroactiva al mes de junio. Cabe recordar que la capital entrerriana cumple su quinto día sin transporte urbano de pasajeros.La municipalidad informó este viernes que "agotadas todas las instancias institucionales y sin que se avizoren caminos de solución al conflicto entre los empresarios con el gremio de UTA y que mantiene sin servicios de colectivos a los paranaenses, el intendente Sergio Varisco inició el proceso previo para la caducidad de la concesión. Por ello, intimó formalmente a los empresarios a restablecer la prestación y dar cumplimiento íntegramente al contrato vigente. La decisión del jefe comunal se da luego de las sugerencias emanadas de la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Walter Rolandelli"."El Departamento Ejecutivo Municipal de Paraná8, intimó este viernes a Buses Paraná, la concesionaria del servicio de colectivos en la ciudad, a resolver el conflicto que dejó sin transporte público a la capital provincial desde el martes 6 de este mes. La administración del intendente Sergio Varisco emplazó a la agrupación que integran Ersa Urbano SA y Mariano Moreno SRL a resolver sus inconvenientes financieros, que le han impedido el pago de las deudas salariales con sus choferes, en un plazo de 15 días corridos, o pena de disponer la caducidad de la prestación, intimando a los empresarios a reanudar el servicio de forma inmediata", agrega.Y explican: "Las ordenanzas y toda la normativa que regula la prestación del servicio descalifican a la "huelga de personal", a la "falta de rentabilidad del servicio o déficit de explotación" como causal a suspender o interrumpir la prestación del servicio, es otra de las argumentaciones legales como así también que la concesionaria tampoco ha acreditado la renovación del seguro que garantice el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en el contrato suscripto, lo que constituye una causal más que habilita se decrete la caducidad de la concesión. Asimismo, las concesionarias han dejado directamente y sin previo aviso alguno de prestar el servicio nocturno".Finalmente, remarcan que "por estas entre otras razones desde el área legal de la Municipalidad de Paraná,a cargo del abogado Walter Rolandelli se alega que "tras lo expuesto, se considera que"Sergio Varisco y los tres intendentes del área metropolitana (Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito), hemos pedido audiencia con la Nación y estamos esperando que nos reciban", dijo y agregó que "a este conflicto, le falta una pata que es la provincia. Creo que el Gobernador, debería tomar cartas en el asunto porque es un problema de cuatro ciudades, donde personas de tres ciudades, tienen que venir a trabajar a Paraná", consideró el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli.Al ser consultado sobre el estado de ánimo de los trabajadores debido a los atrasos salariales, el paro implementado y los reclamos en las calles, Groh dijo aque "el estado de ánimo no es el mejor. Hay mucha incertidumbre y mucha preocupación. El sueldo de los trabajadores es el sostén de sus familias, Los trabajadores se están manifestando y, estamos todos juntos, pero llegan a sus hogares y tienen que darle explicación a sus hijos y familia, sobre qué está pasando", explicó el dirigente de UTA.