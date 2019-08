Las PASO en números: Cifra de votantes habilitados, escuelas, mesas y urnas

Operativo de seguridad

Documentos y autoridades

Escrutinio Provisorio

Un total de 3.304 urnas se instalarán en 568 establecimientos de votación de la provincia, para que 1.097.135 entrerrianos incluidos en los padrones puedan emitir este domingo su voto, en el marco de las PASO destinadas a elegir los candidatos a presidente, vicepresidente y legisladores nacionales. La provincia habilitará una sala de periodistas para brindar información relacionada con el desarrollo del acto comicial.Desde el gobierno provincial se habilitará la sala de periodistas, ubicada en planta baja de la Casa de Gobierno, a fin de recepcionar consultas de los trabajadores de la comunicación, relacionadas con el desarrollo de los comicios, vinculados a los temas en los cuales el gobierno provincial presta colaboración, como lo son seguridad, infraestructura escolar y entrega de DNI.La Policía de Entre Ríos destinará más de 1.600 agentes y 300 vehículos, abocados a garantizar la seguridad en toda la provincia, fuera de los establecimientos educativos. Se trabajará en coordinación con el Ejército Argentino que tiene a su cargo el operativo electoral nacional.En tanto, las oficinas del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Entre Ríos, permanecerán abiertas el próximo domingo durante las elecciones nacionales y podrán retirarse DNI pendientes de entrega entre las 8 y las 18 horas.Además, el gobierno provincial autorizó a no concurrir a sus lugares de trabajo el lunes 12 de agosto, a los agentes dependientes de la administración entrerriana que se desempeñen como autoridades de mesas en los comicios de este domingo.La realización del escrutinio provisorio será llevada a cabo exclusivamente por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, por lo que todo lo relativo a la difusión de los datos respectivos, serán canalizados de modo excluyente por la autoridad nacional. En tal sentido, dado que la empresa contratada por el Estado Nacional para la digitalización y transmisión de dichos datos, no suministrará a la provincia copia digitalizada de los telegramas, no se contará con carga propia de datos a nivel provincial.