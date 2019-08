El escrutinio llevará más tiempo en distritos claves para definir la elección

Pese a que el Gobierno pronostica que se conocerá más temprano el resultado de las PASO, el conteo no será parejo en todo el país. Se prevé que la provincia y la ciudad de Buenos Aires, territorios claves para determinar qué espacio quedará primero y que representan casi el 45% del padrón nacional, completen su carga más tarde.La elección en estos distritos será más compleja, pues se votarán también cargos locales, a diferencia de lo que ocurrió durante el año en la mayoría de las provincias del país en las que ya hubo elecciones. Por eso, las boletas tendrán más cuerpos (cinco en Buenos Aires y seis en capital) y el escrutinio demorará más tiempo que en aquellos distritos donde solo se votarán los cargos nacionales. En Catamarca y Santa Cruz también habrá elección local.Es decir que, de concretarse la previsión, es probable que primero se conozcan resultados del centro del país, al tiempo que será más ágil el escrutinio en gran parte del norte y el sur.El Ministerio del Interior estima que a las 21 del domingo, horario en el que la Justicia habilita la difusión de los datos del escrutinio provisorio, ya habrá un buen caudal de mesas escrutadas y que cerca de la medianoche el porcentaje total escrutado ya superará el 90%.En Buenos Aires -donde hay 12.515.361 personas habilitadas para sufragar- no solo se votan presidente y diputados nacionales, sino que las boletas también tienen la candidatura a intendente, diputados provinciales y senadores provinciales. El conteo de votos en las escuelas, la confección de telegramas y la posterior carga de datos serán más lentos en comparación con La Pampa, por ejemplo, donde solo se vota en la categoría a presidente y a diputados nacionales y donde no hay internas, publica el diarioAdemás de tener boletas con cinco cuerpos, en la provincia de Buenos Aires también hay primarias para las intendencias de 65 municipios -la mayoría, entre candidatos del Frente de Todos-, lo que agrega más trabajo al proceso de carga.En Catamarca, por caso, se elegirán las mismas categorías que en la provincia de Buenos Aires.En Santa Cruz, el sistema será más complejo, porque se vota con la ley de lemas y se postulan más de 772 candidatos, en una provincia donde solo están habilitadas para votar 252.428 personas. Además, las boletas de la categoría presidencial deberán ir separadas de las elecciones provinciales.Fuera del esquema de las primarias, el domingo se elige allí al próximo gobernador entre 13 candidatos que traccionarán para cinco lemas. Se disputarán el poder Alicia Kirchner, que busca la reelección, y el senador oficialista Eduardo Costa.Por el contrario, los resultados del centro del país, que garantizó el triunfo del macrismo a nivel nacional en 2015 y 2017, serán más sencillos de cargar porque las boletas son cortas.Ese es el caso de Córdoba. Allí se votará solo en la categoría a presidente y diputados nacionales. La provincia (8,7% del padrón) se convirtió en un campo de batalla de la campaña, con reiteradas visitas de Macri y Fernández.Santa Fe (8,2% del padrón) es otro de los distritos que votan dos categorías.La Cámara Nacional Electoral fijó el importe de las multas para las personas que no voten en las PASO y no justifiquen su ausencia. Quienes no concurran a votar deberán pagar $50 y el monto crecerá a $100 si también faltan en las elecciones de octubre. Además, se puede consultar el registro de infractores, por ausencias en elecciones de años anteriores, en https://infractores.padron.gov.ar