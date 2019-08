El presidente Mauricio Macri encabezó hoy el cierre de campaña del frente Juntos por el Cambio en el partido bonaerense de Vicente López, donde sostuvo que "cada voto es un voto que dice 'no volvemos al pasado'", y convocó a los argentinos a votar en las PASO de este 11 de agosto.







"Es muy importante que vayamos a votar, porque cada voto cuenta, porque es un voto que dice 'no volvemos al pasado', porque el país que queremos está en el futuro y no el pasado", afirmó el Jefe de Estado, que estuvo acompañado por su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, y por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.







"Queremos seguir transformando la Argentina, porque sabemos que falta, pero también sabemos que lo que hemos logrados nos tiene que hacer recuperar la autoestima y darnos energía y esperanza para la segunda etapa", remarcó Macri.







Entre los logros de su gestión enumeró las obras hidráulicas para evitar inundaciones, la lucha contra el narcotráfico y la construcción de rutas y autopistas.







"Lo importante son los hechos reales que ustedes viven todos los días, no los relatos y los discursos", aseguró en el acto que se realizó el Centro Asturiano de la localidad de Olivos.







Además, llamó a los argentinos a que "hoy más que nunca sigan siendo y se sigan sintiendo protagonistas, porque el cambio lo hacemos cada uno de los argentinos todos los días".







"Las transformaciones han ido llegando a cada rincón de la Argentina, pero este es solo el comienzo, tenemos que seguir. Imaginemos lo que vamos a lograr ahora con un poco de viento a favor todos juntos ", expresó.







"Siempre tenemos que acordarnos de dónde partimos, hay que recordar lo que era este país, esta provincia, hace cuatro años: era un perfecto ejemplo del abandono", consideró el Presidente.







También ponderó a Vidal y su gestión, y subrayó que "va a estar ahí y va a dar todo lo que esté a su alcance, porque esta mujer es fuerza, es coraje, es capacidad, es tenacidad, y eso lo combina con una sensibilidad única".







"Jamás duden del nivel de entrega, de amor, que tiene esta mujer por esta provincia y por cada uno de los bonaerenses", pidió.







La gobernadora, por su parte, señaló: "Ahora no podemos bajar los brazos, porque nos merecemos más, y si no lo hicimos después de tantos años de abandono, de mentira y de soledad, no los podemos bajar ahora".







Y recordó que en el 2015 los bonaerenses hicieron "un voto valiente para dejar atrás la resignación y la desidia, para demostrar que se podía".







"Demostramos juntos que se podían mejorar las rutas para viajar mejor y en cuatro años mejoramos más rutas que en los ocho años anteriores, y demostramos que el SAME podía venir a la provincia y que todas las guardias de los hospitales públicos se podían renovar, y juntos logramos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia", detalló.







Del acto también participaron el intendente local, Jorge Macri; el precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo, y el vicegobernador y precandidato a renovar su mandato, Daniel Salvador.







Además, estuvieron presentes el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el canciller Jorge Faurie, y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros dirigentes y candidatos.