Precandidatos de Lista 50 B Consenso Federal: "El país va a salir adelante"

Patricia Feltes, la precandidata a senadora por la Lista 50 'B' y Luis Díaz, precandidato a diputado nacional por la lista Consenso Federal, que postula como presidente a Roberto Lavagna, estuvieron en al programa, de, y contaron sus expectativas para las elecciones PASO.explicó aque "invitamos a todos a que piensen, que voten por convicción, por un país con consenso, con diálogo, por una construcción entre todos. Los invitados a que nos voten, basándose en la ética y la solidaridad"."Soy oriunda de María Grande y hace más de 20 años que vivo en Paraná. Me dedico a la salud, tanto pública como privada. Sabemos que está tan degradada y es un derecho de todos los entrerrianos. Va de la mano de la educación, que también está degradada. Son valores que quedaron obsoletos y lo que queremos es realzar esos derechos, que son básicos para los ciudadanos", dijo.Asimismo, indicó que "camino todos los días por los pasillos de los hospitales y conozco la realidad de la gente. Queremos que tengan el derecho básico. Salud es tener vivienda, es tener comida, es tener un ambiente sano y fundamentalmente la educación".Comentó que "tengo una hija prácticamente universitaria que está estudiando abogacía. Ella apoya a toda la lista y al Socialismo. Ella fue mi impulsora en esto. Me metí en política por la sensibilización, las cosas que uno ve todos los días en un hospital, en un sanatorio, el ver que van y no consiguen turno. Hay realidades que se dicen que están bien pero uno ve y percibe que no".Además, señaló que "a los vecinos le pedimos que voten, que confíen en que vamos a salir adelante, en que vamos a construir un país entre todos que tenga una mirada de futuro. Nos basamos en la ética, en la solidaridad. Queremos apostar a todas las políticas. Estamos proponiendo que sea un estado eficiente y al servicio de todos"., en diálogo con, manifestó: "Hemos hecho una campaña corta pero bastante dinámica, hemos podido recorrer la provincia dos veces. Hemos podido lograr el consenso con los vecinos. Más allá de las ideologías políticas, nosotros representamos la Lista 50 B. Tenemos una ideología muy amplia, en cuanto a partidos y a candidatos. Vengo del peronismo. Hemos buscado eso con la lista, que estemos representados no por lo político, sino por la vida"."Nos basamos en los ejes de Lavagna y Urtubey como candidatos a presidente y vice. Hacemos énfasis, por ejemplo, en el medio ambiente, que va vinculado con la salud. Y hay que hacer foco en el eje de la educación, porque hay que tener las herramientas para poder interpretar esto", puso relevancia el precandidato.Dijo además que "el tema de la energía también nos interesa: queremos ver la situación que se ha planteado con Salto Grande, siendo nosotros la provincia que genera la energía. Creo que a todos los entrerrianos nos ha dolido bastante saber que estamos pagando la energía más cario de lo que vale en otros lados".En la provincia hay dos listas, de las PASO saldrá una de las opciones. Según Díaz, "pasadas las PASO tendremos a Lavagna y Urtubey en Paraná"."Todos los que estamos aquí, somos gente que quiere cambiar realidades. Hay realidades marcadas por moldes políticos por los cuales estamos como estamos. Llevamos años de un país que no ha podido encontrar un rumbo, ni en lo económico, ni en lo social, las rutas son un desastre", destacó.Al mismo tiempo, aseveró: "Pedimos que no voten con miedo ni con odio. Les pedimos que voten a una alternativa que queremos ser, que voten con la confianza de lo que fue Lavagna como funcionario, y un futuro como político que es Urtubey, una persona joven".