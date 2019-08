El frente de Izquierda cerró su campaña: "Somos una alternativa real"

Pablo Amarillo, militante del Partido Obreroy y candidato a diputado nacional

, de Concepción del Uruguay aseveró a Elonce TV: "Estamos reflejando la unidad en este cierre de campaña. Nuestra campaña se diferencia claramente de los partidos patronales que se han estado paseando por Washington para hablar con los voceros del FMI"."Nosotros hemos estado recorriendo barrios, donde están los trabajadores luchando como los de Unilever en Gualeguaychú. Hemos estado participante de todos los escenarios de lucha que hay contras esta situación de bancarrota nacional. El gobierno con ayuda de la oposición nos está sumergiendo a la población en general en la miseria cada vez más profunda", puso relevancia., candidato a senador nacional del MST, expresó: "El frente de Izquierda emerge como una alternativa que se plantea frente a la polarización entre los grandes dos partidos tradicionales, que sostienen más allá de los matices el sometimiento al as políticas del FMI el pago de la deuda externa"."Decimos que sólo desde la Izquierda estamos planteando una alternativa frente a la crisis del país, sólo la Izquierda plantea que hay que dejar de pagar la deuda externa. Solamente nuestro partido plantea que hay que nacionalizar la banca, el comercio exterior para que todos esos recursos vayan al salario, al trabajo, a la salud para que el grueso de la operación se pueda beneficiar, no sólo el 1º de los banqueros, los empresarios, los sectores más concentrados de la economía y esa ha sido la agenda que hemos intentado llevar adelante en esta campaña", aportó asimismo., aseveró, en tanto: "Los invitamos a que el domingo, en las PASO, nos acompañen con su voto, no sólo para fortalecer a la izquierda en el plano nacional, sino también la unidad de la izquierda en el plano electoral, sino para que se traslade a cada una de las luchas que se llevan adelante contra las políticas de ajuste del gobierno nacional, sino también provincial"."Acá está la unidad de la izquierda para decirles somos alternativa real para los trabajadores, para las mujeres y la juventud, no sólo hay dos opciones, eso es lo que nos quieren hacer creer y los invitamos a que el domingo nos acompañen para fortalecer a la izquierda que se une", puso relevancia.