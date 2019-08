Habrá controles fronterizos para evitar el voto de extranjeros con DNI falsos

La ministra Patricia Bullrich dio a conocer este jueves su plan de seguridad fronteriza en todo el país para las elecciones primarias de este domingo 11. Por disposición del Ministerio de Seguridad, se reforzarán los controles en el ingreso al país de personas, vehículos y transportes de pasajeros, con el objetivo de que el escrutinio se desarrolle con total normalidad.



Estos controles buscan combatir, entre otros delitos electorales, el doble voto. Y se concentra sobre todo en Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Por ejemplo, solo en 2017, la Cámara Electoral detectó que había más de 27.000 personas que estaban en los padrones electorales de Paraguay y Argentina al mismo tiempo.



El operativo ahora estará a cargo sucesivamente, de Bullrich, del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y la del subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras, Matías Lobos.



Según la información oficial se plantearon dos ejes de acción: uno, "el refuerzo de los controles de ingreso de personas, vehículos y transporte de pasajeros por los Pasos Internacionales habilitados en las provincias del NOA y del NEA"; el otro, el "desarrollo de un plan de vigilancia de la línea de frontera con un fuerte foco en la prevención, para evitar la posible circulación de personas a través de zonas no habilitadas".



El control fronterizo estará bajo control de 12.659 efectivos: 7.684 de Gendarmería, 4.451 de Prefectura, 383 de Policía Federal, 141 de la Policía Aeroportuaria y 627 móviles.



Este domingo 11 no se aceptarán aperturas extraordinarias de pasos y se respetarán los horarios de apertura y cierre habituales, indicó el ministerio.



El siguiente es el esquema de despliegue de este operativo de control fronterizo:



? Salta y Jujuy (frontera con Bolivia). En la provincia de Salta habrá controles en las ciudades de Salvador Mazza, San Ramón de la Nueva Orán, Aguas Blancas y en la Ruta Provincial 5, cerca del Río San Francisco. En cuanto a la provincia de Jujuy, en la ciudad de La Quiaca.



? Formosa (frontera con Paraguay) En la provincia de Formosa, los efectivos se abocarán a las zonas cercanas a las localidades de Clorinda y Formosa capital.



? Corrientes y Misiones (frontera con Paraguay y Brasil) A modo preventivo, en las provincias de Corrientes y Misiones se patrullará la zona del Paraná Superior para evitar que se intente ingresar al país por la vía fluvial en zonas no habilitadas. Además, se reforzará el control de la seguridad en los Centros de Frontera de las ciudades misioneras de Posadas y Puerto Iguazú.