Alberto Fernández pidió a los votantes "escapar de este presente de mentiras"

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, remarcó hoy que los votantes tienen que "entender que el verdadero dilema" que se va a debatir en las elecciones "es cómo va a ser el futuro" de la Argentina, ante lo cual pidió "escapar de este presente de mentiras y, también, de los enojos del pasado"."Los indecisos lo son porque están muy decepcionados con el actual Gobierno y tienen una mirada crítica de los años de (la ex presidenta) Cristina (Kirchner). Yo he tratado de interpretar esta demanda al decir que queremos volver para ser mejores", sostuvo el postulante opositor.En declaraciones a Radio 2 de Rosario, el ex jefe de Gabinete señaló que esa idea "supone mirar lo que pasó, corregir donde hubo errores y garantizar que eso no vuelva a ocurrir"."Lo que uno propone es la construcción de algo nuevo, por eso insisto en que nos animemos porque, en realidad, el futuro nunca tiene que ver con el pasado. Sólo un necio se encapricha con lo que hizo y yo tengo una mirada crítica sobre mí mismo", agregó."Eso es lo que me había metido en la cabeza, creía que era el mayor esfuerzo que tenía que hacer y donde tenía que poner toda mi dedicación y siendo candidato se me hacía difícil porque alguien podía pensar que tenía especulaciones personales", precisó.Además, el precandidato presidencial se dirigió a los gobernadores al pedirle que, si es electo, "todos coordinen esfuerzos y tareas para ver cómo se saca a la Argentina adelante".Por último, Fernández calificó como "un muy lindo acto" el cierre de campaña de su espacio que encabezó el miércoles en esta ciudad santafesina: "Recién hablaba con Cristina y ella decía que eternamente va a estar agradecida con Rosario por el amor que le brindan, son cosas realmente inolvidables", concluyó.