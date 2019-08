"Siguen beneficiando a los productores", dijo docente sobre las fumigaciones

Política Incorporarán nuevas tecnologías para el control de la aplicación de plaguicidas

Luego de conocerse los detalles del nuevo decreto que regula las fumigaciones, comenzaron a expresarse voces a favor y en contra. Estela Lemes, docente emblema de la lucha contra los agroquímicos dijo que nadie los consultó sobre las nuevas distancias y se mostró escéptica respecto al rol de los puntos centinelas o de control.Días atrás, el gobernador Gustavo Bordet firmó el nuevo decreto que regula y establece los parámetros y distancias para la aplicación de fitosanitarios en la provincia de Entre Ríos."Siguen burlándose de nosotros y beneficiando a los grandes productores", lanzó Estela Lemes y agregó: "No me parece acertado el Decreto y ahora dependerá de nosotros volver a arremeter y seguir en la lucha en el ámbito de la Justicia"."A nosotros nadie nos consultó para armar este decreto y creería que a los integrantes de "Basta es Basta", tampoco. Creo que es resultado de las presiones en épocas de elecciones que ejerce la gente poderosa del campo contra el Gobernador y su gente", opinó la educadora que hasta la fecha enfrenta problemas de salud, tras haber sido fumigada."Imaginen que esto pasa cuando nosotros denunciamos ¿quién nos garantiza que con estos puntos de vigilancia vamos a estar cuidados?", cuestionó la docente.Previo al decreto las distancias de fumigaciones aéreas y terrestres eran de 3 mil y mil metros respectivamente. Ahora, esos márgenes se acortaron, aunque se sumó una clasificación de fitosanitarios que intentan determinar los riesgos y la peligrosidad de cada uno.Al respecto, Lemes indicó que se está hablando de "una distancia mucho menor a la que nosotros pedíamos. Y con la distancia de mil y 3 metros, también llegaba la deriva a las escuelas, imaginen lo que puede ser ahora"."Aplicación aérea en esta zona prácticamente no se ve, pero nosotros tenemos un campo muy cercano a la escuela donde viven fumigando, y si el viento está para nuestro lado, llega la deriva, y por supuesto que se contaminan los cursos de agua", concluyó en diálogo con El Día.