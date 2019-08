El Ventilador: Algunas opiniones sobre las PASO

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

La grieta no sólo resultó vencedora sino que parece cobrar más fuerza según pasan los días.¿Qué diferencia de porcentaje le permitiría a la segunda fuerza revertir el resultado en octubre? ¿Cuál sería el número con el que ya se podría considerar ganadora en la elección nacional a la fuerza que salga primera este domingo?¿Qué puede esperarse que suceda el lunes 12 de Agosto, por ejemplo, con el valor del Dólar y con indicadores económicos como el riesgo país?¿Qué medidas políticas y económicas podemos esperar que tengan protagonismo entre agosto y octubre?-"El domingo hay que ir a votar para sacar a Macri. Aguante Fernández-Fernández".-"Que me disculpe ese señor, yo no voy a votar con el bolsillo. Peor es que le roben al pueblo".-"Yo el domingo llevo mi boleta. Vuelvan militares".-"Yo como chofer de colectivo lo voy a votar a Fernández, Macri hizo muchas promesas y no cumplió. A Buenos Aires si, al resto del país no".-"Yo voto a Macri antes que a los chorros K. Mil veces. Los churribarris arruinaron la provincia ladrones sinvergüenzas".-"Lo que pienso es que ver las mismas caras del Frente de Todos? Ver a la Cristina, Alberto, Blanca Osuna, Casaretto? Por Dios. Vuelvo a votar a Macri, nunca volvería a lo de antes".-"No hay que volver a la corrupción".-"Todavía no sé a quién votar. He visto todos los spots y ninguno me convence".-"Creer que Macri trajo a Trump, acordó con el FMI, es desconocer que Estados Unidos está metido en las políticas de todos los gobiernos de derecha latinoamericanos, y la injerencia de sus embajadas en las políticas de los países".-"Estoy completamente de acuerdo con Jorge Ballay. Estamos mal, pero no quiero que vuelva Cristina".-"Yo quisiera saber dónde y cómo hacer para ser presidente de mesa. Estoy sin trabajo y me seria de ayuda lo que pagan para ser presidente de mesa. Desde ya, muchas gracias y ojalá gané cualquiera menos Cambiemos. Yo ya tengo mi voto para los Fernández".-"Hay que ir a votar a los Fernández porque este gobierno empobreció a la clase trabajadora".-"El domingo voto con mi cabeza porque esto que estamos viviendo es imposible. Vivir así, midiéndonos para gastar en luz, gas, impuestos ¿y con qué comemos? Acá en Diamante estamos sin agua desde la mañana temprano, tipo 7 de la mañana".-"Cambiemos intenta extrapolar una gestión puramente porteña al país. Saben operar sobre una gran franja de la población con poca o nula formación".-"Quisiera saber si para Alejandro Avero es lo mismo poner un cartel que dice una obra más y que no solo no se inicia, sino que menos se termina; o finalizar una obra que le da tranquilidad y beneficios a la población".-"Votaré a Macri. Lo del transporte público, ¡qué conveniente! Justo cuando hay elecciones".-"Voy a votar a Fernández, esto es un caos que solo el peronismo unido lo logra. Sin temblar voto por sacar a Macri. De esta miseria no se puede más. Fuerza a la gente, ya salimos de esto".-"Yo voto a Macri, no quiero que me roben más. Los que votan a los Fernández quieren que nos sigan robando y se conforman con el choripán. Soy Pedro: Peronista no K y no montonero".-"Yo voto a Espert. Ninguno me convence: ni Macri y menos Cristina".-"Votamos sin dudas a Macri, la gente anterior se robó todo, con Macri tenemos futuro, se integró nuevamente al mundo".-"Nos hacen creer que hay solo dos opciones. Y en realidad ambos son la del ajuste. Yo voy a votar a quien represente mis derechos como mujer y estudiante. Un sector olvidado por los partidos patronales".-"Yo voto por sí a la vida. Voto a Gómez Centurión".-"¿Cómo piensan seguir con este gobierno? Tienen las vendas en los ojos. Macri no es para la gente del barro, como dijo Maradona. Macri que se vaya con todo su gabinete".-"El domingo voto por los Fernández. Quiero volver a comer, pagar las cuentas y estar tranquila. Este gobierno no solo nos robó la plata, sino también la felicidad. En la calle solo se ve hambre y caras tristes por no saber qué va a pasar con sus trabajos o si al otro día van a tener para comer. No me vengan con el "se robaron todo". Uno comía y era feliz. Miren sus bolsillos y heladera y sepan que votar por Macri es no mirar al de al lado".-"Es la primera vez que voto, tengo 17 años y con Macri perdí las esperanzas. Yo al igual que la mayoría de los jóvenes votamos a Alberto, el único que nos da seguridad y que nos pone en el foco central".-"Yo voto a Lavagna, es honesto y demostró que se puede crecer. Dejemos de votar al menos peor".-"No entiendo cómo hay gente que pueda pensar en votar a una mujer que robó todo, así como también pensar en votar a Macri. Yo no voy a votar a nadie, todo lo que tengo lo tengo porque laburo todo el día, gracias a Dios. Así que votar para llenar bolsillos de los políticos no sirve".-"Macri dice que va a producir alimentos para 500 millones de personas en el mundo. Que primero alimente los 41 millones que hay acá".-"Soy trabajadora del sector privado, gano 12 mil pesos, no me alcanza. Yo no puedo votar a delincuentes que en el nombre de los pobres nos robaron todo. Los punteros políticos siguen recibiendo plata. Veo siempre los mismos figuretis. Basta de corrupción. Cambiando de tema, ayer y hoy me gasté 600 pesos en remis para ir a trabajar".-"Más allá de esto pienso que nuestra Paraná está incendiándose con esto de los colectivos y nuestro gobernador se da el lujo de ir a los cierres de campaña. Me parece que sería más correcto que esté acá intentando arreglarlo. Porque por ahí esto lleve un tiempo largo, quizás no es el indicado pero ya debería intervenir el gobierno nacional".-"A Cristina y sus secuaces hay que ponerles el tema de Miguel Cantilo, la marcha de la bronca".-"Antes de poner el voto piensen en estos 4 años. Todas las fábricas que cerraron, en todos los trabajadores que perdieron sus trabajos, en los jubilados a los que no les alcanza, lo que cobran para los remedios, en los gurises que tienen que comer en los comedores escolares porque no tienen en las casas. Piensen en que hay muchas familias que no les alcanza el sueldo y no llegan a fin de mes. Reconozcamos que este gobierno se equivocó y está haciendo sufrir a muchos. No quiero pensar cuando llegue el momento de pagar los dólares que pidió ¿qué va a pasar con nuestra gente? Piensen en eso, porque siempre terminan sufriendo los que menos tienen".-"Entiendo que no sirve no votar, pero es mucho lo que nos han defraudado y ya no me interesa".-"Jorge Ballay me parece un irrespetuoso referirse al señor presidente como "un tipo". Desubicado total, en cualquier país del mundo este señor iría preso".-"El intendente recibió a los organizadores de la Fiesta de Disfraces, sabiendo el grave problema que tiene la ciudad sin transporte público".-"¿Por qué el gobernador y el futuro intendente no han salido a dar la cara con este problema del transporte? ¿No será que es un problema encubierto para que influya en el voto del domingo?".-"Con más de 70 años hoy me entero que el monumento a nuestra enseña patria era un partido político. Vergüenza ajena".-"A Macri lo votan los ricos y a Fernández los pobres. La grieta es cuestión de clases".-"¿Cuándo han hecho paro los colectiveros como han hecho ahora? Es una vergüenza, no les pagan el sueldo ni el aguinaldo. La gente de clase media necesita el cole y los chicos ir al colegio. Avergüenzan, páguenles a los choferes".-"La gente que va a votar a Macri se cree de clase media, pero no llaman a un pintor, un albañil ni tienen empleada doméstica, hijos en la escuela etcétera. No se dan cuenta de la pobreza que hay".-"¿Me parece a mí o tienen un panel muy kirchnerista?".-"A mí no me convence ni Macri, ni los Fernández. Voy por Lavagna".-"No sé a quién voy a votar, se bien a quién no".-"Votaría por Macri porque se viene pobreza si vos tenés kirchnerismo. Lo van a robar todo y vayan sacando los dólares del banco".-"Voy a votar a Macri. Que Cristina no vuelva más. Veo y vivo todos los días con los zánganos/as que no hacen nada. Me voy a la mañana, vuelvo a la noche de trabajar y siguen en lo mismo. Culpa de esta que les regaló todo. ¡NO VUELVE MÁS!".