El Ventilador: PASO 2019, entre encuesta y elección

La grieta no sólo resultó vencedora sino que parece cobrar más fuerza según pasan los días.



Los candidatos a presidente de los principales frentes eligieron el lugar desde el cual comunicar y tratar de convencer al electorado, y no se movieron de allí: Macri, poniendo el énfasis en las obras realizadas... Y Alberto Fernández apuntando al fracaso de las actuales políticas económicas...



Y en medio de esta polarización los argentinos, en su inmensa mayoría, asistiendo a votar divididos entre las dos principales fuerzas: el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.



Hasta hace un par de días, que comenzó la veda para difundir en los medios los números que dan las encuestas, las consultoras tuvieron una danza interminable de análisis y proyecciones durante los últimos meses.



Pero, ahora bien, más allá de lo que dicen y han dicho las encuestas durante este tiempo...



¿Qué diferencia de porcentaje le permitiría a la segunda fuerza revertir el resultado en octubre? ¿Cuál sería el número con el que ya se podría considerar ganadora en la elección nacional a la fuerza que salga primera este domingo?



Los comicios de este 11 de Agosto, aseguran algunos analistas, serán recién el comienzo de la verdadera campaña que dará inicio al día siguiente y durante dos meses, hasta octubre.



El escenario político estará convulsionado, aún más. Pero el económico, aseguran, no será la excepción.



¿Qué puede esperarse que suceda el lunes 12 de Agosto, por ejemplo, con el valor del Dólar y con indicadores económicos como el riesgo país?

¿Qué medidas políticas y económicas podemos esperar que tengan protagonismo entre agosto y octubre?



A horas de la veda electoral, en la tarde de este miércoles se vivieron encendidos cierres de campaña en Córdoba, con Mauricio Macri y en Rosario, con Alberto Fernández, donde los candidatos hicieron uso de sus más enérgicos mensajes...



Las cartas están echadas. Los candidatos se concentran y las urnas finalmente hablarán el próximo domingo en las elecciones PASO más encendidas de su creación.