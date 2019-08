Frigerio: "Esta va a ser la elección más transparente de la historia"

"Pichetto ha sido un garante de la gobernabilidad en estos tres años y medio"



El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y los precandidatos a legisladores nacionales de Juntos por el Cambio Alfredo De Ángeli, Gabriela Lena y Stella Olalla, brindaron este miércoles por la tarde una conferencia de prensa en la sede del PRO en Paraná.Frigerio, en diálogo con, de mayor amplitud"."Aprendimos en estos primeros tres años y medio de gestión que solos no podemos, que siendo el gobierno más débil, probablemente, en términos parlamentario de los últimos cien años, necesitamos ayuda, que los problemas que tiene que enfrentar la Argentina en el futuro son de igual o más complejidad que los que enfrentamos hasta ahora.estos tres años y medio y también ha sido una persona muy consecuente y coherente en sus ideas".Al ser consultado, Frigerio reconoció de que en el gobierno actual "subestimamos el problema de la inflación y quizá sobrestimamos nuestra capacidad de resolverlo rápidamente.Hoy sigue siendo alta la inflación, pero hace cuatro meses que viene bajando producto de haber atacado el problema desde su raíz, desde su base, como nunca en estos 70 años se hizo".A cuatro días de las PASO, el Gobierno nacional entregó este miércoles a los apoderados de los partidos de la oposición el software de la empresa Smartmatic, pero el Frente de Todos se retiró de la reunión con cuestionamientos a la nueva metodología que se implementará en los comicios.Respecto del software que se utilizará para el escrutinio provisorio, el ministro puso relevancia en que "la justicia electoral pide 72 horas antes del comicio el Software del escrutinio provisorio, es algo normal". Y en el mismo sentido acotó: "Esta va a ser la elección más transparente, pero además será seguramente la elección en donde conozcamos antes el resultado provisorio, porque hemos incorporado tecnología, porque los telegramas se van a trasmitir desde cada una de las escuelas de la Argentina"."Estamos plenamente confiados que será como lo hicimos en 2017, que es nuestro único antecedente, donde fue la elección más transparente hasta ese momento, no hubo ninguna denuncia. Además, por primera vez desde la recuperación de la democracia hemos hecho una licitación transparente para fijar la empresa que lleva adelante ese escrutinio.Lo que habría que preguntarse es porque en los años anteriores el estado pagaba el doble de lo que valía este escrutinio provisorio", destacó aConsultado respecto de las fluctuaciones del dólar, el ministro manifestó: ". Ahora estamos un poco más fuertes y no somos la excepción y no somos el país estos shocks externos. Todavía lo sufrimos como el resto de los países de la región. Tengo la seguridad de que el Banco Central con sus instrumentos podrá controlar esta situación".En relación a los combustibles., Frigerio aportó: "Tiene que ver con el sinceramiento de los precios y también tiene que ver con la posibilidad de que la Argentina de acá a poco se abastezca de gas y petróleo. E"."Si seguimos con las energías renovables, con Vaca Muerta, dentro de pocos años vamos a poder exportar más gas y petróleo que soja. Y este es el camino para bajar los precios", puso relevancia para finalizar. Elonce.com.