Macri, en Córdoba: "Tenemos que vencer la resignación y el cinismo"

El presidente Mauricio Macri encabezó el anteúltimo acto de campaña previo a las PASO en Córdoba, distrito clave para la victoria de Cambiemos en las pasadas elecciones presidenciales.



"Parece que fue ayer, pero hace cuatro años acá comenzó a gestarse la decisión de cambiar", dijo Macri entre medio de una lluvia de aplausos.



"Qué lindo estar de vuelta acá, por favor. Estoy feliz de estar en esta provincia que es el corazón de la argentina. Ya soy cordobés por adopción y con el cuartetazo me defiendo", arrancó Macri ante los presentes y agregó: "Acá se empezó a escuchar despacito una frase que después se volvió un grito ensordecedor, el 'sí se puede'. Todos entendimos que el 'sí se puede', es un grito de rebeldía y significa que sabemos que somos protagonistas de nuestro futuro".



El Presidente luego agradeció el apoyo de la provincia donde sacó uno de los mayores porcentajes de votos en el 2015 y recordó: "El último año fue difícil, pero ustedes estuvieron y apoyaron, así que gracias de corazón".



"Córdoba tiene mucho para dar, pero para que esos sueños no se frenen, tenemos que seguir en este camino. Tenemos que seguir venciendo el cinismo, la resignación y la desidia. Tenemos que poner el Estado al servicio de la gente y no de la política", dijo el mandatario mientras su esposa, Juliana Awada, lo miraba en primera fila.



Luego, el Presidente los interpeló: "Ahora tienen mucha más responsabilidad de la que tenían hace cuatro años. Tienen que ratificar todo lo que hicimos hace cuatro años y decir que esto vale la pena y los cambios de raíz no se hacen de un día para el otro. Que todo lo que hemos hecho no fue en vano. Todo eso empieza a decidirse en pocas horas".





"Este domingo se deciden muchas cosas. Se decide si seguimos avanzado hacia el futuro o si volvemos al pasado. Si seguimos dando batalla contra la delincuencia, mafias y corrupción. Se decide si se sigue respetando al que piensa distinto. Si seguimos integrándonos al mundo o le damos la espalda y seguimos en el estancamiento. Todo esto se define con tu voto. Por eso es importante que todos vayamos a votar el domingo", dijo Macri.



"Esta incertidumbre política hace daño", dijo sobre la paridad que tiene en la previa a las PASO contra la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y agregó: "Cuanto antes confirmemos que vamos para adelante, más rápido vamos a avanzar. Antes lo vamos a lograr. Si la mayoría decidimos que no vuelva a pasar, no va a volver a pasar". Un acto con 5000 personas El mandatario fue el último orador del acto realizado en la Plaza de la Música, que tiene capacidad para más de 5000 personas y fue el lugar donde Cambiemos cerró la campaña para las elecciones legislativas de 2017.



Es la tercera visita de Macri a Córdoba en la previa de las PASO y la vez número 21 que pisa la provincia durante su mandato.



Antes de Macri hablaron los primeros candidatos a legisladores por la provincia de Juntos por el Cambio. El encargado de introducir a Macri fue el candidato a legislador nacional Mario Negri.



En tanto, el senador peronista y compañero de fórmula de Macri, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, viajó a Misiones para una actividad de campaña, por lo que no participó en el acto de esta tarde en la capital de la provincia mediterránea.



El cierre final de la campaña de Macri será mañana a las 18.30, en el Centro Asturiano del partido bonaerense de Vicente López, junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y otros dirigentes y legisladores de Juntos por el Cambio.