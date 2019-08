Fernández firmó con Bordet su compromiso con puntos estratégicos para Entre Ríos

Garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio entrerriano, mayor protagonismo en las decisiones por Salto Grande, fortalecer el sistema universitario entrerriano, y reforzar la infraestructura vial, energética y portuaria son algunos de los compromisos que suscribieron este miércoles el gobernador Gustavo Bordet y el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, en la Facultad de Derecho, en Rosario.Alberto Fernández encabezó esta tarde un acto para firmar un acuerdo con 19 provincias. La ceremonia se llevó a cabo en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) con la presencia de 12 mandatarios provinciales, más tres gobernadores electos y varios candidatos, con quienes rubricó su compromiso con cada uno de ellos.El mandatario entrerriano afirmó que "estos puntos representan un punto de partida para la nueva etapa que se viene en Entre Ríos", y contó que " surgen del riguroso análisis que hemos venido haciendo hasta acá luego de cuatro años de una gestión intensa, en la que logramos ordenar y dar transparencia a la provincia". "Son compromisos estratégicos para iniciar una nueva etapa de crecimiento, desarrollo y oportunidades para todos los entrerrianos", agregó."Con Alberto (Fernández) compartimos una misma visión del país, queremos una Argentina federal, con una creciente inversión educativa y en ciencia y tecnología; un país donde el trabajo sea la columna vertebral de las políticas públicas ", señaló.Por último, Bordet expresó su "profunda alegría" por la unidad lograda a nivel nacional por el Frente de Todos, lo cual "ha despertado una esperanza muy grande en la gente a lo largo y ancho del país". "Son momentos muy decisivos y tenemos la convicción de que otro camino es posible, de que otra Argentina es posible ", remarcó.Durante la visita de Fernández a la provincia, Bordet había expresado los tres grandes ejes para el desarrollo productivo de Entre Ríos: "un sistema de puertos integrados, una nueva matriz energética y una sistema vial que garantice competitividad a nuestras economías regionales". En ese contexto, el candidato presidencial le solicitó al gobernador Gustavo Bordet que incluyera dos puntos más a los que ya había planteado para firmar una acuerdo preelectoral.En tanto que Fernández afirmó que con la firma del acuerdo, "hoy damos un paso muy importante porque una de las cosas que la política necesita es que el ciudadano entienda que podemos comprometernos y cumplir, que podemos mirarnos a los ojos, asumir un compromiso". Luego, indicó que "acá lo que estamos haciendo es la Argentina que nos merecemos, una Argentina integrada, donde todos puedan nacer, crecer y desarrollarse en el lugar donde han nacido"."Esa Argentina hoy estoy seguro comenzamos a construirla con cada uno de los gobernadores, la Argentina que se viene es una Argentina que va a ser gobernada con 24 gobernadores y un Presidente y entre todos vamos a dar vuelta a la Argentina", aseguró.Por último, afirmó que "yo no aspiro a ser un gran Presidente, quiero ser el Presidente de una gran Argentina, que hoy empezamos a construirla".La firma del compromiso de los cinco puntos se concretó este miércoles 7 de agosto, momentos antes del acto de cierre de campaña en Rosario y en el marco de un encuentro del candidato presidencial los 19 gobernadores justicialistas en ejercicio y electos, que explicitaron su apoyo. El gobernador entrerriano sumó a lo antes planteado la generación de herramientas para el desarrollo de la industria y la creación de empleo, así como la sustentabilidad del sistema previsional, el fortalecimiento del sistema universitario entrerriano y de salud y el financiamiento para políticas de igualdad de género e inclusión.En función de cuidar los derechos adquiridos por los jubilados provinciales y en el marco de las obligaciones del Estado nacional para con las provincias que no transfirieron su sistema previsional, Entre Ríos solicitó al próximo gobierno su compromiso para "continuar transfiriendo los fondos" destinados al "financiamiento del sistema jubilatorio entrerriano, a fin de garantizar su sustentabilidad". En materia de educación, como "pieza clave para la consolidación de una sociedad más equitativa", se exigió el compromiso de fortalecer "el sistema universitario entrerriano, que sostiene una variada y democratizante propuesta académica en todo el territorio provincial".En cuanto al sistema sanitario, se pide al gobierno nacional que concluya, y que el PAMI transfiera, el Hospital de la Baxada en Paraná, y que se retomen los programas sanitarios que Nación dejó de financiar en los últimos años. A su vez, en tanto que existe el compromiso de crear el Ministerio de la Mujer, al provincia señala que "es necesario garantizar el financiamiento de acciones de gobierno que tiendan a transversalizar las políticas para la igualdad de género, como así también las políticas de inclusión y para discapacidad".En este punto, se requiere "avanzar en la provincialización de la represa de acuerdo con los preceptos constitucionales de 1994 sobre la propiedad de los recursos naturales", o contar con "mayor participación en la conducción de la CTM". Se recuerda en ese sentido, que el Estado Nacional mantiene una deuda histórica con Entre Ríos "en lo que hace al cumplimiento de los postulados del convenio firmado por el general Juan Domingo Perón en 1946 para la creación de la represa de Salto Grande".En ese marco, el gobierno provincial solicita la corrección de los esquemas de cálculo para la "distribución de regalías", manifestando su convicción de ser parte de esa definición, así como de la de los excedentes que recibe en esa materia. Se afirma que esto permitirá "que la provincia despliegue las obras necesarias para diversificar su matriz energética y consolidar las fuentes de energías renovables como la biomasa y fotovoltaica".Para el crecimiento e industrialización de la producción entrerriana se requiere al Estado Nacional que promueva herramientas para que las industrias tengan acceso a capital destinado a inversiones. También se plantea la necesidad de líneas de financiamiento para bienes de capital y capital de trabajo, instrumentación de mercados de capitales junto a entidades intermedias, asesoramiento a empresas y acceso a créditos blandos por parte de bancas públicas y privadas.Otro de los puntos señala que "el desarrollo y la potenciación de los puertos entrerrianos es la llave maestra que habilita y empuja no sólo el desarrollo provincial, sino de toda la Mesopotamia. Por lo tanto se vuelve un enclave central para el crecimiento federal del país". Se explicita así especialmente, la necesidad de dotar de una mayor y más compleja infraestructura a los puertos de Ibicuy y de Diamante, a fin de "brindar nuevos servicios y seguridad a la exportación de los distintos productos de las economías regionales de esta vasta zona del país". Entre Ríos pide también, ser parte de las negociaciones y tratativas en "la próxima concesión del dragado de la hidrovía Paraná - Paraguay".Por último, en lo referido a la trama vial, se insta al Estado nacional "a culminar los convenios de obras incumplidos" desde 2016, "así como también el reemplazo de los puentes Bailey aún existentes y el financiamiento de las obras necesarias para la solidificación de una red caminera secundaria". Se argumenta sobre esta última que "es una obra clave para el desarrollo sostenido de Entre Ríos", ya que será "capaz de vehiculizar la producción actual y las proyecciones para las décadas próximas", mejorando así la estructura de costos de las empresas y la competitividad.Estuvieron los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; Catamarca, Lucía Corpacci; La rioja, Sergio Casas; San Luis, Alberto Rodriguez Saa ;Tucumán, Juan Manzur; Chubut, Juan Manzur; Santiago del Estero; Gerardo Zamora; San Juan, Sergio Uñac; los vicegobernadores de Chaco, Daniel Capitanich; de Santa Cruz , Pablo González; los gobernadores electos de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; Santa Fe, Omar Perotti; San Luis, Alberto Rodriguez Saa; los pre candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Matías Lammens; de Mendoza, Anabel Fernández; de Salta, Sergio Leavy; el diputado nacional de Misiones; Ricardo Wellbach.