PASO: El Gobierno ratificó que el escrutinio será "más ágil y transparente"

El vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de Modernización, Andrés Ibarra, y el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, encabezaron una conferencia de prensa en la que aseguraron que el escrutinio provisorio del próximo domingo será "más ágil y transparente" y rechazaron denuncias de partidos de la oposición al considerarlas "poco serias".



"Existen todas las posibilidades y etapas de transparencia para que el proceso esté asegurado. Estamos muy tranquilos y confiados de que este proceso va a ser más ágil y queremos compartir esto porque hemos escuchado muchos comentarios absurdos y poco serios", destacó Ibarra en la rueda de prensa brindada en la sede de Correo Argentino en el barrio porteño de Barracas.



En ese sentido, indicó que el Gobierno nacional "entregó los programas tanto de transmisión y como escrutinio como lo había pedido la Justicia Electoral" y recalcó que la elección del próximo domingo será "la más transparente en la historia del país".



"Este nuevo proceso fue solicitado por la justicia y la Cámara Nacional Electoral, producto de lo que sucedía en elecciones anteriores. Por eso se ha decidido ampliar y transmitir telegramas desde las escuelas", insistió el vicejefe de Gabinete.



Y añadió que "a lo largo del proceso de adjudicación que finalmente ganó la empresa Smartmatic, donde se presentaron 4 empresas internacionales, no hubo dudas sobre su capacidad técnica y no existió ninguna impugnación por parte de sus competidores".



En ese marco, recalcó que "en 2015 se le había pagado a INDRA cerca de 33.000.000 US$ para realizar este proceso, un 50% más de lo que se desembolsara en estas elecciones (16.900.000 US$)".



Además, Ibarra aseguró que "para garantizar el normal desarrollo de la jornada, se dispuso del armado de una red de back up de un aproximado de 1200 oficinas del Correo en todo el país, que están preparados para realizar el proceso de transmisión de telegramas en caso de alguna eventualidad" y resaltó que "en caso de que estas dos instancias no fueran suficientes el proceso se realizará desde el centro de cómputos del Correo, como se viene haciendo en elecciones pasadas".



"Por primera vez en la historia está garantizada la trazabilidad completa de los telegramas: los fiscales pueden ver cuándo se transmiten, sacar fotos y verificar la carga de los mismos. A su vez, cada fiscal tiene la obligación legal de recibir una copia del telegrama realizado. Nunca ha habido tantas garantías como en esta elección, donde buscamos aprovechar al máximo los nuevos aspectos de la tecnología", aseguró el vicejefe de Gabinete.



Por su parte, Pérez indicó que "se han dicho muchas mentiras" y aseguró que "terminarán muy pronto porque va a haber un escrutinio provisorio el domingo 11 con un resultado muy transparente".



"No tenemos absolutamente ninguna duda de que será un proceso transparente. Se han entregado a la Cámara Nacional Electoral el software, tanto del escrutinio provisorio como el de transmisión y hemos pedido a la Justicia que haya veedores en el escrutinio", recalcó Pérez.



Y agregó: "En 2015 no se podía fiscalizar fácticamente la transmisión de telegramas, y este año sí. En el 2015 los partidos podían ver el telegrama una vez que era computado; en 2019, se ve ni bien llega. Además, la visualización de la imagen del telegrama para los ciudadanos podía hacerse a las 24 horas cuando en esta elección se podrá hacer inmediatamente después de computado en la base de datos. En 2015 no había trazabilidad, ahora los partidos tienen la trazabilidad desde la trasmisión hasta el computo del telegrama".



También participaron el director de Servicios Electorales de Correo Argentino, Adrián González; el director general de la entidad, Gustavo Papini; y el director Nacional Electoral, Rodrigo Conte Grand.