Asamblea Ciudadana y CCC se movilizan por la situación del transporte público

Integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista se movilizaron este miércoles a la municipalidad de Paraná, donde fueron recibidos por Ricardo Frank y Walter Rolandelli. Luego marcharon a Casa de Gobierno, donde entregaron un petitorio en el que solicitan soluciones a la crisis que registra en el transporte urbano de pasajeros en la ciudad. De acuerdo a lo comunicaron, 36 organizaciones acompañaron el petitorio.la responsable de la Asamblea, Alicia Glausser."Les pedimos rescindir el contrato de concesión, por lo que dice el pliego, y que durante un año debe prestar el servicio hasta que se llame a licitación pero dicen que no se puede hacer eso y culparon a la Provincia, porque se lava las manos", apuntó la vecinalista.Por su parte, Enrique Warlet de la Asamblea, remarcó: "Pedimos que las autoridades se hagan cargo de lo que se firmó en su momento"."Nos quejamos de los 29 pesos de aumento, porque vamos a tener un servicio de colectivo más caro pero de menor calidad porque al retirar unidades, en vez de mejorar, vamos decayendo", se quejó.Y continuó: "También se les llama la atención a los intendentes de las localidades vecinas, los que recién ahora se dieron cuenta de este problema, porque hace tiempo la Asamblea los invitó a sumarse al reclamo, tanto a los intendentes como a los integrantes de los Concejos Deliberantes"."Los ciudadanos no pueden estar sin servicio de transporte público, no solo en Paraná sino también en la región Metropolitana", argumentó.Junto a la Asamblea, marcharon integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el marco de una medida de acción a nivel nacional a la que se convocó en el Día de San Cayetano, el Santo del Pan y el Trabajo.