"Tomamos la decisión correcta y es la que nos lleva al triunfo", aseguró Kisser

"Nosotros hicimos el trabajo que sabemos hacer los radicales, caminamos y caminamos. Hablamos con todos, escuchamos y proponemos. Vemos que en toda la provincia nuestra Lista encuentra adherentes, radicales pero también de otras fuerzas nos expresan que se sienten identificados con nuestra propuesta. Sucede que Futuro Entrerriano supo interpretar algo que estaba dormido pero que ahora se ha despertado", relató Raymundo Kisser en Gualeguaychú.



El precandidato a senador nacional aseguró que "nos ningunearon, no nos dejaron pegar. Se ha querido tapar la incompetencia de una lista que no tiene nada que ofrecer. Una figura nacional aparece en la campaña porque hay una lista que no se puede sostener. Pero el aparato no puede parar los votos cuando la gente sabe qué es lo que se juega".



El abogado de Paraná afirmó: "Nosotros levantamos la voz y hablamos de cosas que a los entrerrianos les interesa. Hay temas pendientes para la provincia y para abordarlos queremos llegar al Congreso de la Nación. Vamos a trabajar para que a los entrerrianos les vaya mejor". Y enfatizó que "ese es el mejor aporte que le podemos hacer al presidente".



"Hay algunos radicales aporteñados", dijo Kisser, aunque agregó que "vemos que hay una mayoría radical que se está movilizando; hay un orgullo entrerriano que se despertó y reacciona frente al atropello. Lo estamos viendo. En nuestra recorrida nos dicen que están cansados de arbitrariedades. No sólo los radicales, por eso sabemos que algunos se llevarán una sorpresa. El acompañamiento a nuestra boleta significa que tomamos la decisión correcta y que es la que nos llevará al triunfo".



En su turno ante los micrófonos, el precandidato a diputado, Leandro Arribalzaga, expresó que "Entre Ríos quiere crecer, ser como otras provincias, quiere dejar de ser relegada. Venimos de varios años de pleitesía; el gobierno de Urribarri fue modelo de sumisión. Esto tiene que cambiar. La UCR está más viva que nunca, quiere ser protagonista y ha construido los caminos necesarios. Hoy Juntos por el Cambio necesita participación de todos los partidos y mucho más de radicalismo".



Los precandidatos de Futuro Entrerriano (Juntos por el Cambio) recorrieron nuevamente Gualeguaychú para cumplir con una ronda de medios y reuniones con organizaciones interesados en ahondar en la propuesta. La recorrida generó expectativa: es que la Lista 502 A tiene a dos gualeguaychuenses en su nómina: la representante de Juventud Radical, Julieta Carrazza, y el gremialista Edgardo Espino. El grupo dedicó todo el lunes a recorrer radios y canales y a reunirse con organizaciones sindicales, clubes y la Codegú. La jornada terminó con un acto radical en el comité.



De visita en Urdinarrain

Los precandidatos de Futuro Entrerriano visitaron la sede de la municipalidad y dialogaron sobre el escenario electoral con el intendente Alberto Mornacco y el vice intendente Martín Traverso. Luego, se presentaron ante el intendente electo, Sergio Martínez, y su vice, Jorge Riehme, ante quienes presentaron la propuesta de la Lista 502 A.



Apuesta al desarrollo con Codegú



A última hora de la tarde, los precandidatos de Futuro Entrerriano se encontraron con el Consejo Directivo de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, entidad civil privada que promueve el crecimiento socio económico y cultural sustentable articulando con el Estado y las instituciones públicas y privadas de la ciudad. Del encuentro surgieron intercambios respecto de apostar al emprendedorismo, la innovación, la asociación de esfuerzos y la planificación inteligente.