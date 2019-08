Justicia Electoral intimó al Gobierno a que entregue el software de Smartmatic

A través de una acordada extraordinaria, la Cámara Nacional Electoral CNE) intimó a la Dirección Nacional Electoral (DINE) a que "proceda a dar inmediato cumplimiento" a la entrega del software de Smartmatic que se utilizará en el escrutinio provisorio para que sea auditado por los partidos políticos.



De esta manera, a sólo cinco días de las primarias la Justicia Electoral se metió lleno en la controversia alrededor del programa de escaneo y de transmisión de telegramas que se usará en las elecciones que despertó reclamos por parte de la oposición.



Voceros del Ministerio del Interior confirmaron a ámbito.com que este miércoles presentarán el software de escrutinio y el software de transmisión por lo que los partidos políticos ya fueron convocados al acto de apertura de ambos software.



Ante la consulta de qué podría ocurrir si los partidos rechazan el código desarrollado por Smartmatic, fuentes oficiales se limitaron a decir que "lo resolverá la Justicia".



El fallo firmado por los magistrados electorales Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía indica que la oficina que depende de Rodrigo Conte Grand había anticipado que la entrega del software iba a realizarse recién este viernes, es decir a sólo dos días antes de los comicios del domingo. Los jueces consideraron que dicho plazo "resulta a todas luces insuficiente para el cumplimiento de su finalidad".



Vale recordar que en una acordada de 2017 la CNE había establecido que el software del escrutinio provisorio debe ser entregado al menos 30 días antes de los comicios para ser auditado por las agrupaciones, pauta que en estas elecciones no se cumplió.



La acordada del máximo tribunal electoral del país llegó horas después que el Frente de Todos presentara un amparo ante la jueza federal con competencia electoral María Servini para que se aparte a Smartmatic del proceso de transmisión y carga de los resultados del domingo.



En ese contexto, y antes de que se conociera la acordada extraordinaria, la DINE criticó la presentación judicial del peronismo. "Solicitar el apartamiento de Smarmatic a cuatro días de las elecciones solo busca cuestionar el proceso electoral de manera irresponsable", deslizaron fuentes ligadas a esa oficina.



Vale recordar que la semana pasada la Justicia Electoral había avalado reclamos presentados por la oposición al tiempo que dispuso una seire de medias para fiscalizar el escrutinio provisorio.



Así, la CNE dispuso que fiscales partidarios realicen el seguimiento en tiempo real de los telegramas, accedan a la trazabilidad del documento y fotografíen las Actas de Escrutinio.



Lo concreto es que a sólo cinco días de las elecciones primarias los partidos no cuentan con el código fuente que se utilizará el próximo domingo para un asunto tan sensible como la difusión de los resultados el mismo día de la elección. Un software sobre el cual sobrevuelan más dudas que certezas.