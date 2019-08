Escrutinio provisorio: Cámara Electoral ordenó entrega "inmediata" de software

La Cámara Nacional Electoral (CNE) intimó a través de una acordada a la Dirección Nacional Electoral para que dé "inmediato cumplimiento a la entrega del software previsto para el escrutinio provisorio" y ordenó que la disposición sea notificada a todos los jueces federales con competencia electoral del país.Oficialmente, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el debut de un nuevo sistema de escrutinio provisorio de los votos. Desde el Gobierno indicaron que "permitirá agilizar el conteo" y conocer "cerca de la medianoche" del domingo las tendencias de los resultados finales, siempre y cuando no prospere el amparo judicial que hizo el kirchnerismo para que se excluya de esa tarea a la empresa Smartmatic, porque desconfía del sistema, al que considera "vulnerable".Para ello, la mayoría de las escuelas estarán equipadas de un Centro de Transmisión Electoral consistente en un kit compuesto por una netbook, una impresora multifunción para el escaneo y dos routers de comunicación."Este procedimiento reduce los tiempos para la transmisión, procesamiento y divulgación de los resultados; evita traslados físicos entre los establecimientos y las oficinas de correo; facilita la fiscalización por parte de los partidos políticos, que tienen sus fiscales en el mismo lugar, y reduce las posibilidades de extravíos o faltantes de telegramas", explicó Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior.El Frente de Todos tiene otra mirada del tema y reclamó a la Justicia "el apartamiento inmediato de la empresa Smartmatic del proceso electoral", y que "se deje sin efecto la aplicación del proceso de digitalización de los telegramas de escrutinio de cada mesa, transmisión y contabilización de los resultados provisorios".Los responsables de Smartmatic, ante el requerimiento de Telam, declinaron hacer comentarios sobre los reparos de la oposición.Hasta acá, los telegramas -ahora imágenes digitalizadas- serán recibidas por unas 1.500 personas en el Correo Central, que deberán procesarlos en un programa y cargarlos para que se pueda seguir el avance de la elección.En total serán 11.041 las escuelas habilitadas para la transmisión digital de las actas de mesa, mientras que los restantes establecimientos de votación (unos 4.000) usarán el método anterior, por no contar con señal o la infraestructura adecuada para adaptarse al nuevo sistema.Según Pérez, los primeros resultados de las PASO deberían conocerse a partir de las 21 del domingo, unas tres horas después del cierre de los comicios, a través de www.resultados.gob.ar , mientras que "cerca de la medianoche" estarán los resultados definitivos.La empresa Smartmatic proveerá el software para la transmisión de las actas de escrutinio luego de ganarle la licitación para el proceso a la española INDRA, encargada del recuento entre 1997 y 2017.La participación de esta empresa despertó las críticas de las principales fuerzas opositoras, que reclamaron conocer el código del software que usará Smartmatic y, entre otras objeciones, manifestaron "fallas en las pruebas realizadas" y la posibilidad de un hackeo al sistema."Tenemos desconfianza y vemos que es vulnerable el sistema (a cargo de la firma Smartmatic), es hackeable", manifestó a la prensa el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau.En virtud de esto, el apoderado presentó hoy a las 13 un reclamo ante el juzgado federal electoral de María Romilda Servini para que "se ordene el apartamiento inmediato de la empresa Smartmatic del proceso electoral en las PASO, las generales y eventual segunda vuelta".Landau dijo no tener dudas sobre los resultados finales, pero que su "temor" es que en la noche del domingo "se pueda instalar un candidato como ganador generando un escenario que después no se condiga con la realidad".