La ministra de Salud se reunió con directores de hospitales

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, presidió una reunión en el salón Papa Francisco de Villaguay de la que participaron funcionarios del gabinete y los directores de los nueve hospitales con mayor capacidad resolutiva en la provincia, junto a sus secretarios técnicos y administradores.



Durante el encuentro se trabajó sobre el Decreto Nº 2524 que establece la recategorización de establecimientos de salud de acuerdo a las competencias de cada uno de ellos. También se analizó el impacto de la crisis económica en el presupuesto provincial sanitario.



Al respecto la ministra Velázquez afirmó: "Es importante que todo el sector salud, incluyendo al subsector privado y de la seguridad social, pueda dimensionar el termómetro real y esencial de lo que está pasando" y brindó un panorama del contexto actual signado por el aumento de los valores de los insumos y servicios, así como por la variación del precio del dólar y el incremento de las atenciones que deben brindarse.



"Con este diagnóstico, y preocupados por una situación que para nosotros se torna de emergencia, es que estamos diseñando un plan de contingencia avalado por el gobernador Gustavo Bordet, que incluye a otras áreas del Estado provincial" adelantó la funcionaria.



En ese sentido la titular de la cartera graficó: "Estamos transcurriendo la Campaña de Invierno en la que circula el virus influenza, que es un componente que se monitorea no solamente por lo epidemiológico sino también por el aumento en las derivaciones e internaciones" y sobre ello especificó: "En este momento tenemos un 98 por ciento de camas ocupadas y se esperan seis semanas más con esta proyección".



En lo referido a recursos humanos se puso en común la situación del funcionamiento del sistema de guardias médicas y lo atinente a especialidades críticas, ambas cuestiones trabajadas permanentemente en lo normativo y práctico para sostener las prestaciones a la población. Igualmente se mencionó la recategorización que alcanzó a 3.239 agentes dentro de Salud.



Puntualmente sobre las especialidades críticas, Velázquez señaló que la declaración de la emergencia en anestesiología permitió el ingreso a la provincia de recursos humanos provenientes de Venezuela y Cuba que apuntan a fortalecer tanto las guardias como los servicios.



Luego de destacar la labor de los profesionales de los distintos establecimientos sanitarios, la ministra afirmó: "Los equipos, a veces con nuestras vicisitudes y debilidades, tenemos la fortaleza de trabajar en un sector donde concebimos a la salud como un derecho humano básico por ello la comunidad nos tiene como única custodia de esta red social sanitaria que conforma la provincia de Entre Ríos".



Con este contexto como referencia, desde el Ministerio se planteó la intención de dejar fijada una política integral de salud que tenga continuidad en un marco de referencia provincial y, que la misma, pueda ser refrendada desde lo legislativo.



"El derrotero que hemos venido transitando en las últimos años ha planteado la retirada casi excluyente de lo que es la soberanía sanitaria a nivel nacional, resultando en un sistema que se ha desarrollado sin criterio ni planificación, y bajo una política neoliberal que deja de lado en la atención a aquellos que no son rentables" advirtió la ministra y finalmente aseveró: "Me parece que el desafío es recuperar el Estado, y al Estado fortalecido lo hacemos entre todos, con ordenamiento y planificación, para arribar a un plan estratégico estructural acorde a la situación de coyuntura que estamos transitando".



Por ello en la oportunidad incluso se instó a los establecimientos a mejorar protocolos, optimizar recursos y armar sus propias salas de situación (a partir de la labor iniciada con el lanzamiento de la Sala de Situación Provincial celebrado semanas atrás), para conocer cuál es el perfil socio-epidemiológico de enfermedades prevalentes y otras estadísticas de sus áreas programáticas.



Cabe citar que en el encuentro también se evaluó el funcionamiento de los programas nacionales, principalmente Incluir Salud y Sumar, ambos con recientes modificaciones estructurales tanto en lo que hace a prestaciones como a la modalidad operativa de funcionamiento.



En la actividad estuvieron presentes el secretario de Salud, Mario Imaz; la subsecretaria de Administración, Gabriela Diez; la directora de Hospitales, Karina Muñoz; y otros integrantes del equipo de gestión.



Asimismo participaron los equipos de los hospitales San Martín y San Roque de Paraná; Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay; Delicia Concepción Masvernat de Concordia; Centenario de Gualeguaychú; 9 de Julio de La Paz; Santa Rosa de Chajarí; San Benjamín de Colón; y Santa Rosa de Villaguay.



Visita a la intendencia



Durante su paso por la ciudad de Villaguay, la ministra Velázquez visitó el palacio municipal donde mantuvo una reunión con la intendenta Claudia Monjo (Creer Entre Ríos) y la directora del hospital Santa Rosa, Alejandra Barbarich.



En la oportunidad la titular de la cartera sanitaria mostró su conformidad con la nueva gestión, asumida hace tres meses en el nosocomio, que articula acciones junto al subsector privado y ha fortalecido su red de traslados desde la reciente entrega de una nueva ambulancia.



Por otra parte, Velázquez manifestó que el establecimiento necesita seguir fortaleciéndose por ser clave en el corredor geográfico de la región y la provincia, por lo que el Ministerio trabaja para facilitar que los recursos financieros lleguen en tiempo y forma para dar prioridad a la atención y responder a las necesidades de los pacientes.