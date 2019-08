Elecciones: "Vamos a defender los intereses de la provincia", afirmó Feltes

En el Congreso de la Nación "vamos a defender los intereses de los entrerrianos", afirmó la precandidata a senadora nacional por la Lista 50 'B' Consenso Federal del Partido Socialista (PS), Patricia Feltes, quien remarcó que en el Parlamento "hay que trabajar con autonomía pero con diálogo esté quien esté conduciendo el Ejecutivo".La precandidata por la Lista 50 'B' Consenso Federal, que postula como presidente a Roberto Lavagna, dijo que en el Senado de la Nación "habrá que defender los intereses de todos los argentinos, pero, sobre todo, de los entrerrianos".En ese sentido, precisó que trabajarán "para que se discuta una nueva Ley de Coparticipación Federal, que el Presupuesto sea acorde a las necesidades de la provincia y para recuperar los fondos de Salto Grande".Desde el Parlamento "tendremos las herramientas normativas para recomponer el tejido político sobre la base de la ética", remarcó la dirigente socialista, quien agregó: "Queremos fortalecer el sistema institucional, crear espacios de consenso, para que se pueda abrir un diálogo franco entre argentinos y apuntalar la pequeña y mediana empresas de la ciudad y el campo, que dinamizan la economía".También, dijo que habrá que "afianzar todo lo que sea el desarrollo de las energías renovables que en el norte del país se está haciendo, pero hay que darle un impulso mayor porque hay energía suficiente para no afectar el ambiente y posibilitar el funcionamiento de la industria y la producción de manera sustentable".Además, indicó que promoverán iniciativas que tengan que ver con el fortalecimiento del sistema de salud público: "Pondremos énfasis en la salud primaria, basado en un concepto social y psicofísico. Donde la persona tenga los derechos básicos a una vivienda, salud gratuita y un medio ambiente sano"."Queremos darle un nuevo rumbo a la Nación; el pasado no anduvo y este presente pasado tampoco es lo que propusieron. Entonces por qué no apostar a este cambio, a estas propuestas y a Consenso Federal", dijo la precandidata.