Agmer Paraná convocó a asambleas para el jueves: Los temas que se tratarán

Preocupación por la crisis del transporte público

Agmer Paraná convocó a asambleas en las escuelas del departamento para el día jueves. Serán de dos horas por turno en todos los niveles y modalidades, incluidas las escuelas nocturnas. Habrá una variada agenda de temas, entre las que mencionaron la preocupación por la crisis del transporte urbano de pasajeros."En taller de delegados se decidió convocar a asambleas en las escuelas del departamento Paraná, para el día jueves y de dos horas por turno en todos los niveles y modalidades, incluidas las escuelas nocturnas, con una agenda de temas pendientes de resolución y que es necesario discutirlos colectivamente", confirmó ala secretaria general de Agmer Paraná, Susana Cogno.En la oportunidad, la sindicalista manifestó "la preocupación por el estado de situación del transporte público en la ciudad, hecho que dificulta el acceso de los docentes y alumnos a las escuelas".Otro de los temas a tratar será, "la no equiparación de los puntos índices de los cargos de conducción de nivel primario con los de secundarios, el decreto de la creación de la comisión medica única que reforma el sistema de contralor médico y la no convocatoria de la comisión de salud laboral que requerimos como sindicato, además del decreto que permite las fumigaciones en la zona de las escuelas rurales".En relación al paro de colectivos urbanos, Cogno refirió que desde el sindicato comunicaron lo que las autoridades educativas resolvieron: "Que todos los trabajadores que utilizan el transporte urbano de pasajeros, tuvieron que constatar a través de la Policía que no pudieron llegar a las escuelas".Para la sindicalista, "este es un problema que se agrava con los días y ya tiene vario tiempo sin una resolución favorable, y pone en riesgo la cotidianeidad".Fue en ese sentido que reiteró: "Ante la situación de crisis sobre el sistema de transporte público de pasajeros, nos solidarizamos con los choferes, pero los empresarios y el poder político deben dar una respuesta para solucionar este problema"."Y a las autoridades educativas les exigimos la actualización del código 029 y que contemplen la situación de los trabajadores que se movilizan en transporte público", sentenció.