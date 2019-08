Alberto Fernández: "Todo concluye al fin, todo termina"

"Todo concluye al fin, todo termina. Esto está terminando y concluyendo. Está naciendo otro país donde todos tenemos lugar", aseguró el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo tomando un fragmento de la canción "Presente" de Vox Dei.



Así se expresó durante un acto que compartió con el precandidato a jefe de Gobierno porteño del Frente de Todos, Matías Lammens, en un encuentro con jóvenes y representantes de centros culturales en "C Complejo Art Media", del barrio de Chacarita.



Allí tendrá lugar, el búnker del Frente de Todos en las elecciones PASO del próximo domingo, a la espera de los resultados del escrutinio provisorio.



En tanto, Fernández exhortó a los jóvenes a no dejarse "domesticar" y a no "resignarse al presente".



"Aspiro a que sean la consciencia crítica. Que si alguna vez me desvío, salgan a la calle y me digan ´Alberto, esto no fue lo que nos prometiste´. No dejen que nadie los domestique, que nade los calle, que nadie los haga resignarse a un presente. Ustedes tienen que ir por el futuro y no el presente", enfatizó.



En el escenario, el postulante presidencial destacó la importancia "de la educación pública" y criticó a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por haber dicho que las "universidades (del Conurbano) no tienen sentido", porque "cree que los jóvenes no llegan a la universidad".



"Esas universidades sirven para lograr algo tan importante que es la posibilidad de lograr un sistema social ascendente donde todos tengan la posibilidad de progresar", indicó.



El candidato presidencial opositor agradeció a Lammens por haber aceptado la propuesta de encabezar al Frente de Todos en la Ciudad una vez que se logró armar un frente "mucho más grande que el abanico de los que estaban originalmente" en el kirchnerismo.



"Estoy seguro que le estamos dando al país y a la Ciudad un nuevo dirigente que estaba dedicado a la dirigencia deportiva y que ahora va a dar mucho para hablar", auguró.



Sobre el armado amplio que logró el kirchnerismo con sectores del progresismo que hasta hace no mucho tiempo eran críticos, Fernández consideró que la que más "aportó" en este camino fue la propia Cristina Kirchner. .



"Cristina es a la que más debemos decirle gracias pero todos pusieron su aporte. Todos dejaron de lado veleidades y expectativas. Todo para dar vuelta esta página. Esto la historia nos lo va a reconocer. Que los que pensamos igual nos pusimos de acuerdo para levantar un país que estaba de rodillas", destacó.



Asimismo, cerró: "Una mujer que tenía un caudal de votos importante abrió las puertas para que todos entren".



Del acto participaron también el precandidato a senador del Frente de Todos en la Ciudad, Mariano Recalde, los precandidatos a diputados nacionales Fernando "Pino" Solanas, Paula Penacca, Itai Hagman y Victoria Donda, y la postulante a legisladora porteña Ofelia Fernández, entre otros.