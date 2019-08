"La crisis es más grave de lo que dice el Gobierno", afirmó Lavagna

El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, sostuvo que hay un 40% de la sociedad que no quiere votar ni a Mauricio Macri ni a Cristina Kirchner y aseguró que la crisis económica es peor de lo que reconoce el Gobierno.



"La situación económica es mucho más grave de lo que dice el Gobierno, lleva ocho años estancada", afirmó Lavagna.



En ese sentido, el economista aseguró que "la lluvia de inversiones nunca llegó por culpa de este estancamiento".



"Las inversiones no se acercan a países en esta situación, en estos últimos 2 años se ha agravado la situación", agregó el exministro de Economía.



Además, reclamó a la sociedad mirar los hechos y no las palabras que se dicen en campaña y contrastar el antes y el después de la llegada de Mauricio Macri al gobierno. "No miren los discursos, miren los datos, los niveles de pobreza, de indigencia, si se cumplió lo de la lluvia de inversiones; lo mejor que se puede hacer es mirar los hechos concretos, cómo están hoy y cómo estaban antes", sentenció.



Lavagna también se manifestó en contra de una eventual nueva reforma laboral y aseguró que la única forma de salir de la crisis es inyectando fondos en la economía doméstica. "La economía se recupera poniendo dinero en el bolsillo a los ciudadanos, hay que recuperar lo que han perdido en los dos últimos años", dijo.



Según el precandidato, "no tiene sentido" hablar de una reforma laboral en que "los trabajadores renuncian a sus derechos adquiridos a cambio de nada".



"El otro camino es poner un mecanismo de reformas que mejoren la productividad en el marco de un programa de crecimiento y que haya un efecto sobre el empleo", contrapuso.



En línea con los cuestionamientos lanzados desde el kirchnerista Frente de Todos, el economista aseguró que es necesario replantear el esquema de pagos de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "La deuda, así como está, no se puede pagar, lo sabe todo el mundo, incluso el FMI", dijo Lavagna, quien aseguró que "se debería negociar un alargamiento de plazos" con el organismo de crédito.



Lavagna continuará hoy su campaña en Córdoba. Al mediodía ofrecerá una conferencia de prensa, antes de almorzar con empresarios locales en Villa María. Por la tarde se trasladará a Río Cuarto, donde también mantendrá contacto con medios locales en la previa de la reunión con el intendente, Juan Llamosas (PJ), y con empresarios pyme.