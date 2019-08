Osuna: "Alberto y Cristina son la llave para abrir una etapa diferente"

La candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna, participó este lunes de un encuentro en el Club Ministerio, con los vecinos de la Seccional 5º de Paraná.



"Esta es la zona de Barrio Thompson, Villa Almendral, Los Arenales, barrio La Toma, una zona emblemática de la ciudad, y el club Ministerio que es todo un símbolo. Este encuentro corona una jornada muy intensa. Hoy por la mañana tuvimos un encuentro con compañeros y compañeras del Frente Sindical, organizaciones gremiales con las cuales, con satisfacción, pudimos confirmar que estamos en el camino de reconstruir y restituir derechos, de cuidar los logros que los trabajadores por tantos años han defendido", manifestó Osuna a Elonce TV.



Además, en la jornada, realizaron visitas a distintos lugares de Paraná. "Estuvimos en barrio San Martín, Volcadero, Mosconi, La Floresta, en un mano a mano con los vecinos. Es muy fuerte y muy conmovedor ver las ganas y las esperanzas que tienen de que se terminen las cosas cómo hoy están planteadas, de que haya mejoras".



"Son cosas simples las que la gente quiere, conseguir un trabajo, poder mandar sus hijos a la escuela, poder comer en la casa. Son cosas tan básicas pero que hoy no están", destacó la candidata a diputada.



De la misma manera se refirió a las mujeres y la política. "Lo estamos haciendo fuertemente, más allá de que siempre hemos estado. Pero hoy es más fuerte, incide realmente. Expresan también cuestiones que tienen que ver con la cotidianeidad, de nuestras vidas y las vidas de ellas, sus sueños y proyectos que hoy están frustrados. Todos confían en que Alberto y Cristina son la clave y la llave para abrir una etapa diferente".



"Las expresiones de los ciudadanos y ciudadanas de Paraná, de Entre Ríos, de Argentina, con su voto darán una señal en las elecciones PASO del domingo. Nosotros vamos en búsqueda de eso. Es el vecino, la vecina, a mí me pasó en todos estos días en que estamos distribuyendo la boleta, ellos nos encaran a nosotros diciéndonos, 'es lo que estamos buscando', 'queremos entrar en otro tiempo', 'no damos más, nos angustia el hambre, la heladera vacía, la pérdida de trabajo'. Es como que nos primerean en el objetivo, eso les da un contenido a las PASO", puso relevancia Osuna.



Mencionó que el miércoles estarán en Rosario, "junto al gobernador y a todos los legisladores, del Frente de Todos, Alberto y Cristina van a llevar adelante una firma con reivindicaciones de cada una de las provincias argentinas cuyos gobernadores adhieren y acompañan el Frente de Todos, que son una amplísima mayoría. Y estos últimos días de cara a las PASO, transitarán con el mano a mano, con el escuchar y darle sentido a estas PASO con la boleta en la mano". Elonce.com.