Transfieren fondos del programa Proteger a cinco municipios de la provincia

En el marco del programa Proteger, el gobierno de Entre Ríos a través del Ministerio de Salud, transferirá en las próximas horas un total de $ 4.726.590 a 4 municipios de Paraná Campaña y Chajarí, del departamento Federación. En una próxima instancia también se girarán recursos financieros a dos centros de salud municipales.



El programa Proteger, es un proyecto destinado a la protección de población vulnerable contra las enfermedades crónicas no transmisibles, tales como hipertensión, diabetes, celiaquía etc. Que promueve el cuidado de la población vulnerable en lo que hace a la disminución de consumo de sal, promover la actividad física y apuntar a la cesación tabáquica.



En ese marco de actividades conjuntas entre Nación y provincia, y sostenidas las metas sanitarias acordadas oportunamente, el gobierno de Entre Ríos a través del Ministerio de Salud, girará en las próximas horas, recursos financieros a los municipios que han cumplimentado hasta el año 2018 con las distintas acciones relacionadas al cuidado de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles.



Los municipios que recibirán dinero, son; Cerrito $ 433.119,55; San Benito $ 704.906,04; María Grande $ 581.676; Hasenkamp $ 372.336,15 (todos del departamento Paraná) y Chajarí del departamento Federación recibirá por su parte un monto de $ 2,634.552, 31.



La distribucíón de estos montos de dinero, responde a la consolidación de un convenio marco entre Nación y provincia que se efectivizó entre el gobernador Gustavo Bordet y las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación de entonces, y validado a través del decreto provincial 324/17.



Asimismo, los municipios reciben estos fondos por haber cumplimentado las metas sanitarias establecidas en los compromisos de gestión municipal del año 2.018 las cuales fueran avaladas por la ministra de Salud, Sonia Velázquez mediante resolución 2759/18.



Los municipios en cuestión, comenzaron a trabajar en estas acciones específicas, en el año 2.018 y se seleccionaron por la cantidad de población con enfermedades no transmisibles. Todo lo cual fue validado por la Dirección Nacional de enfermedades crónicas no transmisibles del ministerio de Salud de la Nación.



Finalmente vale decir que la transferencia de estos fondos, tal cual lo establece el marco normativo, se efectúa por única vez y a los efectos de que puedan consolidar las tareas desarrolladas durante el año 2018.