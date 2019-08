Gamarra: "Este es el espacio que más se preocupa por la situación económica"

El precandidato a senador nacional en Entre Ríos por Consenso Federal, Lisandro Gamarra, sostuvo: "La gente quiere salir adelante, necesita trabajo, apoyo para poder emprender, poder transportar lo que produce y Lavagna es el único que está hablando de esto. Yo les pido que piensen en que ninguno de los dos modelos mejoraron nuestra calidad de vida y eso es algo que tenemos que hacer ya, no podemos seguir desperdiciando el tiempo".



Con respecto a la instancia particular de las PASO, Gamarra advirtió que "no es lo mismo si la gente no va a votar o elige votar en blanco: en esta instancia se necesita de todos, que todos se expresen sin miedo, sin condicionamientos, que no voten en contra de nadie, sin odios, pensando en las propuestas que ofrece cada uno".



"Nosotros vamos por el trabajo y el consumo, por tarifas razonables; somos gente de trabajo, que no vive del Estado, y que sufrimos las mismas consecuencias que todos frente a estos dos modelos que no ofrecen respuestas a nuestros problemas", destacó.