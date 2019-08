Entregaron 255 mil firmas en Diputados a favor de la ley de "ficha limpia"

Diputados de Cambiemos recibieron este lunes 255 mil firmas de ciudadanos a favor del proyecto de "ficha limpia", que busca que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos electivos.



El reclamo, canalizado a través de la plataforma Change.org, fue reforzado en la previa del debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside Pablo Tonelli (Pro), este martes a las 15.



Las firmas fueron entregadas por el analista internacional Gustavo Segré, la periodista Fanny Mandelbaum y el licenciado en Sistemas Gastón Marra, a los diputados Tonelli, Silvia Lospennato (Pro) y Luis Petri (UCR).



En abril pasado, los impulsores de la iniciativa habían entregado a los legisladores de la comisión 160 mil firmas, que ahora ascendieron a 255 mil.

"Tenemos interés en que el país esté mejor. No nos sentimos representados por gente que nos roba el patrimonio público", expresó Segré, y agregó: "Esta ley va a ser un punto de inflexión en la República Argentina".



Por su parte, Tonelli destacó que "es sumamente importante saber que detrás de un proyecto tan importante como este hay nada más y nada menos que 255 mil voluntades comprometidas con esta ley".



En tanto, Lospennato pidió que el proyecto sea tratado en el recinto -la próxima sesión sería dos semanas después de las PASO- y sostuvo: "Esta vez es diferente porque no estamos solos para exigir que los dirigentes representen a la mayoría, y la mayoría no es corrupta".



Petri aclaró que "este no es un proyecto contra un partido, sino contra los corruptos. No buscamos proscribir a ningún candidato en particular".



"Si una persona no puede ingresar a un cargo por estar sometida a un proceso penal, menos puede acceder a un cargo público teniendo una condena", razonó el radical en una repleta sala de reuniones del Anexo C.



En nombre de la Coalición Cívica, la diputada Marcela Campagnoli envió una adhesión y manifestó que "el reclamo del pueblo" tiene que ver con "evitar que el Congreso sea un refugio de delincuentes".

Parlamentario.com.