AMET plantea objeciones al reglamento de concursos docentes

El artículo 123 del Reglamento de Concursos establece que para el ingreso a la modalidad de Educación Técnico-Profesional, el aspirante deberá acreditar "título según competencia" y además "desempeño durante un período no menor a dos (02) años en cargos o trabajos en organismos estatales o privados de reconocida trayectoria en relación directa con el cargo u horas cátedra a concursar".



El gremio que nuclea a la docencia técnica entrerriana considera "un avasallamiento de los derechos del trabajador" que se solicite la constancia de dos años de experiencia, porque "el Consejo General de Educación (CGE) no asegura que las credenciales estén a disposición de los trabajadores todos los años".



A modo de ejemplo, el secretario general de AMET Entre Ríos, Andrés Besel, comentó que "actualmente se están haciendo las credenciales con inscripción 2016", es decir, con más de dos años de atraso. De este modo, en caso de que los aspirantes se hubieran desempeñado en los últimos dos años en trabajos que tengan relación directa con el cargo a concursar, tal experiencia no figuraría en las credenciales con las que se presentan a los concursos.



"Por lo tanto, lo único que se logra es que los compañeros que pretenden trabajar y consiguen esos dos años de experiencia, no puedan participar de los concursos porque los estarían evaluando sin esos dos años", remarcó Besel.



Por eso AMET plantea la necesidad de que tal requisito "sea dejado de lado, o bien sea aplicado al momento del concurso, y no de la inscripción para la obtención de la credencial".



"Como están planteadas las cosas hoy en día, vemos con profunda preocupación este requisito, que atenta contra el derecho de los trabajadores", subrayó el secretario general de AMET.



Besel advirtió que de continuar con la aplicación del artículo 123 "lo único que se logrará es atentar contra el derecho del trabajador de acceder a los espacios para los cuales tiene competencia, según los títulos que posea".



Comentó además que "se hizo una presentación ante la titular del CGE, Marta Landó, para que esté al tanto" del reclamo. "Esperamos que accione para evitar complicaciones, por ejemplo, en caso de que haya gente afectada que decida ir a la justicia", apuntó.



Por último, Besel remarcó a APF: "Hacemos responsables a los funcionarios del CGE por la pérdida de espacios en las próximas credenciales de puntaje de maestros y profesores de la modalidad Técnico Profesional. Esperamos que haya una rectificación de este punto".