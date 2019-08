Trabajadores de ATER se movilizaron a la Casa de Gobierno por los adicionales

Foto 1/2 Crédito: Paraná hacia el mundo Foto 2/2 Crédito: Paraná hacia el mundo

Este lunes los trabajadores de dicha repartición estatal realizaron una concentración en la Casa de Gobierno.



Allí entregaron un petitorio en la mesa de entradas de la gobernación y otro, similar, en el Ministerio de Economía.



En el petitorio afirmaron que "son inexactos y tendenciosos" los dichos de directivos de la ATER sobre los salarios que perciben los trabajadores.



En tal sentido, aseguraron que "difundir cifras falsas sobre el salario de los trabajadores (datos sensibles) como contrapuesta a un reclamo legítimo parece ser la única respuesta de Sergio Granetto, Director Ejecutivo de ATER".



"Nuestra lucha nunca estuvo dirigida a lograr un aumento de sueldo, sino que lo que se pretende es que no se deterioren nuestros salarios y mantener los derechos laborales adquiridos que se ven vulnerados por la puesta en vigencia del Consenso Fiscal desde enero de 2020", explicaron.



Y afirmaron: "Solicitamos la suscripción de un compromiso a través de la firma de un Acta Acuerdo de negociar las garantías para que la puesta en vigencia del Consenso Fiscal en Enero 2020 no deteriore nuestros salarios".



"Nos manifestamos a favor de disminuir la excesiva presión tributaria que existe sobre las actividades productivas y de servicios, pero al mismo tiempo requerimos que la negociación nos asegure no ver disminuidos nuestros ingresos mensuales", agregaron.



"Por lo expuesto y destacando la participación de una amplia mayoría de adhesión del personal de la ATER en asambleas deliberativas y casi la unanimidad de acompañar lo solicitado en el presente petitorio, y en virtud de que Granetto ha cerrado toda las posibilidades de diálogo y comunicación con el personal de ATER, recurrimos a ud. a los fines de continuar con la negociación de los temas que afectan al organismo, asegurando no ver disminuidos nuestros salarios y de los jubilados de nuestra repartición", finaliza el petitorio.



Este martes se concentrarán nuevamente a las 10 en la sede de ATER (Pellegrini y Urquiza, Paraná) para evaluar los pasos a seguir. (APF)